До 22 вересня просто здійснюйте перекази від 250 грн із карткою Visa через Приват24 за номером телефону та беріть участь у розіграші подарунків.
Як взяти участь у розіграші
Додано: Сер 10 вер, 2025 13:01
приват ні з того ні з сього нагадав про свою стару акцію емейлом
Додано: Сер 10 вер, 2025 20:54
Re: ПриватБанк
#зеленелайно знову проявило свою суть - при погашенні ОВДП на картку Дія зняло комісію, чого не повинно було робити.
Будьте уважні та обережні!!!
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:03
Додано: Сер 10 вер, 2025 21:35
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:24
Ви впевнені? Бо я отримав сьогодні два погашення від Кінто - на Моно зайшло все ок, на Приват з комісією. То може у Привата якісь особливі вимоги щодо зарахування виплат по ОВДП на Дія.Картку?
Додано: Сер 10 вер, 2025 22:24
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:07
Ну таке...
Зараз глянул. Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."
Що ще вони мали вказати що б Приват комісію не зідрав?Чи у вас там щось інше написано?Здається мені тут саме Приват винен.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:12
Re: ПриватБанк
У кого зняло комісію - робіть заявку на підтримку.Нема у Привата ніяких особливих вимог по зарахуванню виплат по ОВДП.Це якраз цільові кошти.
Чим в підсумку закінчиться дайте тут знати, пліз.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:21
Ну таке...
Зараз глянул. Ось що Кінто написало при виплаті на інший банк: "Виплата доходу/сум погашення по UA40002312K7. Оподаткуванню ПДФО і військовому збору не підлягає.Без ПДВ."
Що ще вони мали вказати що б Приват комісію не зідрав?Щось таки мені здається що тут саме Приват винен.[/quote]
У Кінто це стандартне формулювання виплати по ОВДП. На єПідтримку Приват не так давно (23/07) зараховував без комісій з таким самим призначенням платежу, а тут включили дурня про "нецільове зарахування". Приват - дрібний здирник, це факт.
Додано: Сер 10 вер, 2025 23:30
Re: ПриватБанк
І я ж про те.Раніше все влаштовувало, а сьогодні з якогось переляку ні.
