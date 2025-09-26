ПриватБанк запускає кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa
https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-z ... artky-visa
З 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року учасники програми зможуть отримати кешбек до 25 000 гривень.
Додано: Чет 25 вер, 2025 18:03
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:25
19 вересня повністю загасив заборгованість за кредитною карткою, а 24-го банк обнулив кредитний ліміт. Ні пояснень, чому, мовчки.
Як співає Вакарчук, "ні обіцянок, ні пробачень"...
Карткою періодично користувався, на поличці не лежала. Ну що ж... так - то й так.
Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.
Ну і ... загальний кредитний ліміт по банках досить великий. Але хіба Приват через це знижує? Там і було-то нещасних 10 000.
Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:33
То Вітя Павлик образився, що його пісню приписали Вакарчуку і подзвонив у Приват
