Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Чет 25 вер, 2025 18:03

Re: ПриватБанк

ПриватБанк запускає кешбеки за міжнародні перекази на картки Visa

https://news.finance.ua/ua/pryvatbank-z ... artky-visa

З 25 вересня 2025 року до 25 березня 2026 року учасники програми зможуть отримати кешбек до 25 000 гривень.
Assistant_Portal

 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:25

19 вересня повністю загасив заборгованість за кредитною карткою, а 24-го банк обнулив кредитний ліміт. Ні пояснень, чому, мовчки.
Як співає Вакарчук, "ні обіцянок, ні пробачень"...

Карткою періодично користувався, на поличці не лежала. Ну що ж... так - то й так.
Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.
Ну і ... загальний кредитний ліміт по банках досить великий. Але хіба Приват через це знижує? Там і було-то нещасних 10 000.
Искатель
 




 

 



Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 10:33

  Искатель написав:19 вересня повністю загасив заборгованість за кредитною карткою, а 24-го банк обнулив кредитний ліміт. Ні пояснень, чому, мовчки.
Як співає Вакарчук, "ні обіцянок, ні пробачень"...

Карткою періодично користувався, на поличці не лежала. Ну що ж... так - то й так.
Єдине можливе пояснення - пару разів "заДіяв" до цього.
Ну і ... загальний кредитний ліміт по банках досить великий. Але хіба Приват через це знижує? Там і було-то нещасних 10 000.


То Вітя Павлик образився, що його пісню приписали Вакарчуку і подзвонив у Приват
Navegantes
 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 12:49

  Navegantes написав:То Вітя Павлик образився, що його пісню приписали Вакарчуку і подзвонив у Приват

Дякую, що виправили, я не великий знавець сучасної музики.
А по суті, є думки, що змусило Приват зняти ліміт зараз?
Искатель
 




 

 



Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 13:23

В мене теж кожен місяць стали знижувати .Було 25 зараз11.Хоча завжди гашу.Гадаю через 2-3 місяці буде0
Вадимка
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:46

  Вадимка написав:В мене теж кожен місяць стали знижувати .Було 25 зараз11.Хоча завжди гашу.Гадаю через 2-3 місяці буде0

Діяч? Рейтинг не падає?
klug
 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 14:49

  Искатель написав:А по суті, є думки, що змусило Приват зняти ліміт зараз?

Я, наверное, виноват :oops: Мне недавно Приват удовлетворил заявку на поднятие. До этого минимум лет 5 сплошные неудачи были. Значит для равновесия кому-то должен был снизить.
moveton

 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 15:05

  Искатель написав:
  Navegantes написав:То Вітя Павлик образився, що його пісню приписали Вакарчуку і подзвонив у Приват

Дякую, що виправили, я не великий знавець сучасної музики.
А по суті, є думки, що змусило Приват зняти ліміт зараз?


Важко сказати. Я сам регулярно користуюсь лімітом Привату для ОВДП (як в Дії, так і в Приваті), ліміт жодного разу не зрізали, а навпаки. Треба мати ширшу картину - наявність інших карток в Приваті, якими послугами Привату користуєтесь, ваша «фінансова поведінка» і так далі. Як самі банки люблять говорити - тисячі і тисячі параметрів враховуються системою для прийняття рішень..
Navegantes
 




 

 


Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:12

  klug написав:
  Вадимка написав:В мене теж кожен місяць стали знижувати .Було 25 зараз11.Хоча завжди гашу.Гадаю через 2-3 місяці буде0

Діяч? Рейтинг не падає?

це ніяк не впливає, юзаю пріват тільки як діяч вже пів року - зареквестив підняття так ще додали 30к

так що хотіли б різнути то різнули би всіх, а не займались пониженням по копійкам
gonzo
 




 

 
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 16:14

  Navegantes написав:
Важко сказати. Я сам регулярно користуюсь лімітом Привату для ОВДП (як в Дії, так і в Приваті), ліміт жодного разу не зрізали, а навпаки. Треба мати ширшу картину - наявність інших карток в Приваті, якими послугами Привату користуєтесь, ваша «фінансова поведінка» і так далі. Як самі банки люблять говорити - тисячі і тисячі параметрів враховуються системою для прийняття рішень..

Є ще одна Універсальна без кредитного ліміту, періодично на неї щось надходить від когось. Є ще КДВ, вона просто лежить без діла.
Ніякими особливо послугами не користуюсь, комуналку давно через Глобус плачу. Я за неї і згадав, тому що можна ОВДП брати. А так раніше - купляв, коли щось цікаве у "Привіт" надходило. Більше лежала.
Дуже давно зрізав сам кредліміт з 25 до 10к, та й той без ОВДП не сильно потрібен був.
Искатель
 




 

 



