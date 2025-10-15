Означает (хотя согласен, что в других банках бывает, что и на экран не бесплатно) А за бумажку в банкомате Приват уже много лет, как денежку хочет.
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:46
Re: ПриватБанк
Додано: П'ят 10 жов, 2025 16:52
1. Безкоштовно
2. Все вірно, баланс на екран - без комісії
Додано: Сер 15 жов, 2025 19:18
Підкажіть, будь ласка, списання платежу (після першого) за Оплату частинами за кредитні з карти Універсальна без комісії?
