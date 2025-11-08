vanok написав:
Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.
Именно немецкая-немецкая (Deutscher sparkassen- und giroverband).
Додано: Суб 25 жов, 2025 19:54
Додано: Суб 25 жов, 2025 22:49
На карту-то должно сразу и 24/7. В этом и смысл карточных расчётов. Но не удивлюсь, если "денег до сих пор нет" проверяют по счёту, а не по карте. Другой вариант: банк поступление молча задержал для проверки. Например, на Genome нормально, что остаток лимит входящих переводов уже несколько дней, как уменьшился, а самого поступления ни в каком виде не видать. Спрашиваешь у поддержки - говорят, проверяем на антитерроризм. Такое может вообще сколько угодно занять. В любом случае тут на форуме того банка нужно спрашивать, а не Привата. Я так подозреваю, что списать деньги с исходящей карты Приват не протормозил, поэтому к нему вопросов нет
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:15
Re: ПриватБанк
Можна в додатку десь побачити на яку суму можна картки в цьому місяці поповнити?
Додано: Сер 29 жов, 2025 12:31
Re: ПриватБанк
Тапніть по картці, там є Ліміти
Додано: Сер 29 жов, 2025 13:15
Re: ПриватБанк
Так на поповнення своїх рах-ів немає лімітів. Анлім.
Але фінмон може зажадати доки на підтвердження правомірності надходжень.
І сума від якої може бути така перевірка залежить від фінповедінки/статуса, Анкети клієнта.
Обов'язковий фінмон від 400К/міс
Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:13
Re: ПриватБанк
Поповнював конверт з КДВ і була інформація, що скільки з КДВ залив, стільки на КДВ без комісу можна забрати. Потім ще з Дії та знову з КДВ. Тепер інфо, що можу вивести на КДВ без коміса тільки суму з крайнього поповнення, що трохи несподівано і незрозуміло.
Додано: Суб 08 лис, 2025 16:03
Re: ПриватБанк
Доброго времени суток. Прошу совета что делать. Ситуация - снимал 20к с карты Альянса в банкомате ПриватБанка. В момент выдачи выключается свет. Через несколько минут после включения и перезагрузки банкомата, деньги естественно не выдало. Звоню на Приват, говорят звоните в банк который выдал карту, пускай делают заявку на возврат денег. Звоню в альянс, говорят это проблема ПриватБанка, т.к мы видим что транзакция успешная и это технические проблемы ПриватБанка. И так сегодня меня гоняют два банка по кругу несколько часов в попытке вернуть свои деньги... В ПриватБанке на горячей линии, в последней беседе, сказали писать заявление в полицию на альянс. И я уже не понимаю куда стучать, в какие двери. Буду очень благодарен за дельный совет.🙏🏿
Додано: Суб 08 лис, 2025 16:10
логан1919 Була подібні ситуація в мене з ощадом, заявку оформляв в приваті через чат-бота, майже через 3 місяці гроші вернулись.
