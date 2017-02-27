на носі новий рік. якщо кажемо про гнучкість має бути зростання, потім відкат - ось тоді й подивимось, на якому рівні. 43
Можно всё таки хотя бы парой слов напомнить на чём это базируется? Без пояснений почему. Просто чтобы знать о чём конкретно сейчас разговор. Много чего было раньше написано.
Ну если курс для уличных обменок считать, то казалось бы M0 самое правильное потому, что в них за безнал не купить ОК, согласен, что для межбанка M1 правильнее. M2 уже спорнее - за гривну на срочном депо владелец счёта валюту купить не может. Хотя банк, наверное, может. Если по M1 считать, то оно 2.24/1.23 = 82% от января 2022 до сентября 2025. Тогда, если просто умножать, то курс должен быть 51. Но вот почему нужно - это вопрос. Вон, в 2019 M1 тоже рос, а доллар падал. Объясняли не тем, что вредный НБУ ревальвирует, а тем, что много валюты заходит от нерезов. Так сейчас от нерезов заходит вообще половина спроса на валюту. Логично ожидать, что оно доллар обесценивает по сравнению с ситуацией, когда таких вливаний нет. А как посчитать на сколько? Может как раз до 42 и выходит?
так , сало на ринку різне, тонке до 2см -150грн,
3см-200-230грн, генеральське 300-350грн (порахуйте в доларах самі)
сало українське, не імпорт (знаю з перших рук, знайомий 10+ років на ринку торгує)
але з кожним роком везуть свинину з самих віддалених сіл, бо
села біля узбережжя Чорного моря мають влітку туристів (мінімально 900грн/доба, а в серпні доходило до 2000/2500 доба) і займатися брудною роботою немає сенсу і сусіди не дадуть (щоб тхнуло свинарником поруч)-буде відпочиваючих відлякувати
