Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
  #

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 19:54

  vanok написав:
  Gost2013 написав:Добрый день!
Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.

Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.

Именно немецкая-немецкая (Deutscher sparkassen- und giroverband).
Gost2013
 
Повідомлень: 255
З нами з: 15.09.16
Подякував: 32 раз.
Подякували: 19 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 22:49

  vanok написав:
  Gost2013 написав:Скажите, имеет ли кто-то опыт Р2Р с Привата на Европейский банк. Вчера перевел деньги на немецкую карту. Статус платежа- успешно. А денег до сих пор нет.
Горячка ответила: все ОК. Ждите до 5-ти суток.
Если имеете опыт, сколько времени идут деньги, поделитесь.

Ну если карта прям немецкая-немецкая то наверно может быть... там про 24/7 ещё не слышали.. а на всякие рево, вайсы залетало мгновенно.

На карту-то должно сразу и 24/7. В этом и смысл карточных расчётов. Но не удивлюсь, если "денег до сих пор нет" проверяют по счёту, а не по карте. Другой вариант: банк поступление молча задержал для проверки. Например, на Genome нормально, что остаток лимит входящих переводов уже несколько дней, как уменьшился, а самого поступления ни в каком виде не видать. Спрашиваешь у поддержки - говорят, проверяем на антитерроризм. Такое может вообще сколько угодно занять. В любом случае тут на форуме того банка нужно спрашивать, а не Привата. Я так подозреваю, что списать деньги с исходящей карты Приват не протормозил, поэтому к нему вопросов нет :mrgreen:
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6151
З нами з: 23.03.18
Подякував: 82 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
 
3
7
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:15

Re: ПриватБанк

Можна в додатку десь побачити на яку суму можна картки в цьому місяці поповнити?
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:31

Re: ПриватБанк

Тапніть по картці, там є Ліміти
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 05.05.21
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 12:37

Там ліміт на перекази, А мене цікавить поповнення
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4361
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 29 жов, 2025 13:15

Re: ПриватБанк

Так на поповнення своїх рах-ів немає лімітів. Анлім.
Але фінмон може зажадати доки на підтвердження правомірності надходжень.
І сума від якої може бути така перевірка залежить від фінповедінки/статуса, Анкети клієнта.
Обов'язковий фінмон від 400К/міс
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6763
З нами з: 05.05.21
Подякував: 520 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
5
1
1
12
Повідомлення Додано: П'ят 31 жов, 2025 07:13

Re: ПриватБанк

Поповнював конверт з КДВ і була інформація, що скільки з КДВ залив, стільки на КДВ без комісу можна забрати. Потім ще з Дії та знову з КДВ. Тепер інфо, що можу вивести на КДВ без коміса тільки суму з крайнього поповнення, що трохи несподівано і незрозуміло.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7155
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:03

Re: ПриватБанк

Доброго времени суток. Прошу совета что делать. Ситуация - снимал 20к с карты Альянса в банкомате ПриватБанка. В момент выдачи выключается свет. Через несколько минут после включения и перезагрузки банкомата, деньги естественно не выдало. Звоню на Приват, говорят звоните в банк который выдал карту, пускай делают заявку на возврат денег. Звоню в альянс, говорят это проблема ПриватБанка, т.к мы видим что транзакция успешная и это технические проблемы ПриватБанка. И так сегодня меня гоняют два банка по кругу несколько часов в попытке вернуть свои деньги... В ПриватБанке на горячей линии, в последней беседе, сказали писать заявление в полицию на альянс. И я уже не понимаю куда стучать, в какие двери. Буду очень благодарен за дельный совет.🙏🏿
логан1919
 
Повідомлень: 379
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 08 лис, 2025 16:10

логан1919 Була подібні ситуація в мене з ощадом, заявку оформляв в приваті через чат-бота, майже через 3 місяці гроші вернулись.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7155
З нами з: 19.04.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Пон 10 лис, 2025 09:00

Re: ПриватБанк

Панове, підкажіть, коли зазвичай Приват змінює ціни на ОВДП?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1089
З нами з: 02.09.19
Подякував: 378 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
