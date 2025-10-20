Finance.ua: Система балів для водіїв: Україна збирається...

Додано: Вів 11 лис, 2025 01:55
"може скоротити аварійність на 10−15% уже в перші роки дії реформи. Це доведений ефект — саме такі результати показали Німеччина, Польща та Франція після впровадження аналогічних механізмів."
Интересная формулировка. Т.е. доказано, что именно МОЖЕТ, а может и нет?
"Законопроєкт пропонує вирішити це через ідентифікацію саме водія, а не власника авто"
Открою журналисту тайну: в ПДД испокон веков написано, что отвечает водитель. Вот только идентифицировать его очень частая проблема, поэтому прикрутили ответственность ещё и владельца, если водителя поймать не удалось. Очень ограниченно прикрутили: только при фиксации превышений скорости автоматическими камерами. Так что такое предложение закона - это совет совы-стратега мышам стать ёжиками. Ещё и тогда, когда они сами до этого давно додумались.