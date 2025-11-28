|
ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:44
Ой+ написав:
28-30.11 всі привіти множать на 2.
Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка”
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.
-
Додано: П'ят 28 лис, 2025 16:58
Ірина_ написав:
28-30.11 всі привіти множать на 2.
Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка”
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.
В Розетці повний мрак з МСС. Сьогодні купував вино, пройшло як "Дім та ремонт". В перших числах листопада купував цукерки + бренді, так пройшло як "Побутова техніка", хоча я розраховував на "Продукти харчування" або ж "Маркетплейси". На той момент Райф пропонував мені кешбек 8% по "Побутовій техніці", тож мусив скасувати замовлення і зробити повторно.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:07
Navegantes написав:
28-30.11 всі привіти множать на 2.
Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка”
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.
В Розетці повний мрак з МСС. Сьогодні купував вино, пройшло як "Дім та ремонт". В перших числах листопада купував цукерки + бренді, так пройшло як "Побутова техніка", хоча я розраховував на "Продукти харчування" або ж "Маркетплейси". На той момент Райф пропонував мені кешбек 8% по "Побутовій техніці", тож мусив скасувати замовлення і зробити повторно.
Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:18
Ірина_ написав:
Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(
"Вказати заздалегідь який саме код МСС буде присвоєно покупці неможливо" - так мені колись відповіли у Розетці. Тому й залишається внутрішній генератор випадкових чисел)
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:25
Navegantes написав:
Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(
"Вказати заздалегідь який саме код МСС буде присвоєно покупці неможливо" - так мені колись відповіли у Розетці. Тому й залишається внутрішній генератор випадкових чисел)
Завжди плачу моно, ввожу невірний свв, потім питаю оператора, який мсс і вирішую, якою картою платити. Якось так, може є банки де у відмові пише мсс
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:28
""навмисно чекав на подвоєння кешбеку "" і вуаля - вночі кредлім обрізали в 0, тобто в той мінус, що витратив цього місяця і маю загасити до 25.12.
Додано: П'ят 28 лис, 2025 17:36
ukr0014959 написав:
Таке відчуття, що працює не алгоритм, а внутрішній генератор випадкових чисел(
"Вказати заздалегідь який саме код МСС буде присвоєно покупці неможливо" - так мені колись відповіли у Розетці. Тому й залишається внутрішній генератор випадкових чисел)
Завжди плачу моно, ввожу невірний свв, потім питаю оператора, який мсс і вирішую, якою картою платити. Якось так, може є банки де у відмові пише мсс
Сенс, якщо не помиляюсь, пише мсс (при успішній і неуспішній операціях).
Додано: П'ят 28 лис, 2025 18:06
Ірина_ написав:
28-30.11 всі привіти множать на 2.
Навмисно чекала на подвоєння кешбеку, оскільки мала пропозицію в категорії “Дім і ремонт”. Під час оплати в Rozetka дитячих товарів (іграшок та харчування) - покупка була зарахована як “Побутова техніка”
Хоча нещодавно я вже купувала там дитячі товари та електроінструмент, і тоді категорія визначалася як “Дім і ремонт”.
Ну я отримав і за продукти і за бензин, на який ще знижка від АЗС, найщедріші привіти. А серед пропозицій є і побут. техніка 10%.
хоча у всьому цьому є елемент гри, я також завжди не впевнений до кінця, чи спрацює, чи будуть якісь нюанси.
