Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 516517518519

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:53

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Фактично зараз після вибирання 6*2=12%, ті ж продукти ідуть 5*2=10%, що неймовірно щедро.


Це щоб не надто збуджувалися на надприбутки банку у військовий час. Ще є 8 годин, щоб трохи "побрити" банк, а потім банк продовжить свою звичну справу
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:58

Navegantes Я також вважаю, що такі щедроти з привітами, та і з ОВДП чималі плюшки, якраз від надприбутків. Інакше би збанкрутіли.
Ой+
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 16:30

  Ой+ написав:Navegantes Я також вважаю, що такі щедроти з привітами, та і з ОВДП чималі плюшки, якраз від надприбутків. Інакше би збанкрутіли.


Банкрутство ПриватБанку держава не допустить. Вже маємо такий приклад у історії банку, коли використали в тому числі механізм ОВДП для рятування банку від неплатоспроможності.
