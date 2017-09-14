|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Нед 30 лис, 2025 17:05
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно.
В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней.
Прапор у нас неприкасаемый.
Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.
індійська каста "недоторканих"
Скорее, "брахман".
оце вже реальний погляд на речі
Shaman
Додано: Нед 30 лис, 2025 17:07
ЛАД написав: flyman написав: ЛАД написав:
Я давно понял, что жаловаться на хамство прапора бесполезно.
В лучшем случае, максимум, отредактируют его пост или удалят. Через пару дней.
Прапор у нас неприкасаемый.
Не то, что другие, которых могут и на пару недель забанить.
індійська каста "недоторканих"
Скорее, "брахман".
Так такі як я й створюють майбутні покоління, при чому без чарівної палички...
Брахман — порода великої рогатої худоби зебу, яка була виведена в США і відома своєю стійкістю до спеки. Це м'ясна порода, яка широко використовується для поліпшення інших порід.
От я тебе і тобі подібних - і поліпшую.....
budivelnik
Додано: Нед 30 лис, 2025 17:16
ЛАД написав: Xenon написав:Залужний
:
Умови не стають кращими»: Залужний підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією.
«Ми прагнемо повної перемоги – розпаду російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового припинення війни (на роки), це поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, реформи, відновлення, економічне зростання, повернення громадян».
Залужный не "підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією".
Он только допустил такую возможность.
При этом не считает это прекращением войны, а только прекращением военных действий. Временным.
Понимаю, что читать статью Залужного лень, проще поглощать пережёванную кем-то пищу.
Вот более полная цитата:
Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни.
Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги – розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян.
Крупный шрифт не мой, так в оригинале.
а я гадав, коли ж в ЛАДа розірве? все правильно Залужний каже, так й буде...
Shaman
Додано: Нед 30 лис, 2025 17:19
ЛАД написав:
Был такой старый анекдот.
Война.
Идёт корабль.
Капитан видит приближающуюся торпеду, увернуться не успеет.
Вызвал боцмана:
- Отвлеки команду. Всё равно погибать, но чтобы хоть без паники.
Боцман выходит на палубу:
- Смотрите, я сейчас ударю членом по палубе и корабль пополам.
Достаёт и бьёт.
Барахтаются в воде капитан и боцман:
- Дурак ты, боцман. И шутки у тебя дурацкие. Торпеда-то мимо прошла!
так це не жарти - ти
... залез со своим свинным рылом в калашный ряд....
- є такий вислів в російській мові
Shaman
