Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 23:49

Re: ПриватБанк

Ну если на то пошло то у нас Моно БАНК(!) вообще-то без лицензии работает.И НБУ на это наплевать.Только не надо рассказывать что моно банк это универсал банк.Открываем лицензии НБУ и ищем Моно БАНК там(если уж они себя банком назвали).Кстати у того же моно что-то подобное не прокатило на западе не так давно.Когда там открыться хотели.Так вся процедура банковского лицензирования фактически нивелируется.Тигипко открывает одну лицензию, а все остальные могут работать под его крышей.

З.ы.: кстати, обычному человеку пользоваться карточкой открытой на документы другого человека нельзя.Но когда например Гороховский пользуется документами(лицензией) выданными другим то это почему-то нормально :) .
посетитель
 
Повідомлень: 1584
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 240 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 13:39

  Amethyst написав:
  посетитель написав:Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі :(
А на Розетці теж так відбувається зі списанням вартості покупки і нархуванням кешбеку? І якщо продавець саме Розетка, не інші інтернет-магазинчики, то за якою категорією кешбеку покупка пройде у Приваті - "Продукти і супермаркети" чи "Інтернет-магазини", чи це залежить від категорії товару? Саме продукти харчування цікавлять

А на Промі вже кілька разів поспіль пробивається категорія "Дім та ремонт" :shock:
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1160
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3118 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 02 січ, 2026 14:26

  pharus написав:
  Amethyst написав:
  посетитель написав:Периодически покупаю в Эпицентре.Кжшбек почти сразу начисляется в тот же день.
Угуу. Але Епік це вже торговий майданчик, і для деяких продавців (не самого Епіку) встановлено обмеження на оплату.
Тобто гроші спочатку резервуються (предавторизуються), і після ОТРИМАННЯ товару ідуть на списання. При цьому надається окрема квиташка, і саме це ("друге") списання теж може бути +1..3дні по банк рах.
Так реалізован "захист споживача", наприклад, і на Промі :(
А на Розетці теж так відбувається зі списанням вартості покупки і нархуванням кешбеку? І якщо продавець саме Розетка, не інші інтернет-магазинчики, то за якою категорією кешбеку покупка пройде у Приваті - "Продукти і супермаркети" чи "Інтернет-магазини", чи це залежить від категорії товару? Саме продукти харчування цікавлять

А на Промі вже кілька разів поспіль пробивається категорія "Дім та ремонт" :shock:


"Дім та ремонт" йде для продуктів харчування у Розетці для продавця Розетка. Нарахування кешбеку відбувається одразу після сплати замовлення.
Navegantes
 
Повідомлень: 610
З нами з: 22.02.23
Подякував: 15 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
 
