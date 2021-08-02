|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Суб 03 січ, 2026 08:23
Hotab написав:
Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.
2022. В мене забудовник прийняв 40 000 євро готівкою в Вінниці.
