Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 23:08

Подскажите, когда крайний срок продажи ОВГЗ в привате? Пятница или понедельник перед средой погашения?
asti
 
Повідомлень: 4595
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 09:47

candidat, ось є інфа по цьому на сайті НБУ.
andriy_z
 
Повідомлень: 123
З нами з: 05.03.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 20:47

  candidat написав:Подскажите, есть банкоматы других банков, которые выдают по чужим картам по 20 тысяч грн раз в три часа (или что-то в этом роде), как банкоматы Привата и Ощада?

Минутка оффтопа: сейчас в тарифах КДВ вот так:

Суму видачі готівки в банкоматах ПриватБанку (Україна) обмежено -- не більше 40 000 грн (протягом 3 годин)*
*Для деяких категорій клієнтів ліміт залишається - 20 000 грн протягом 3 годин згідно з вимогами фінансового моніторингу
https://privatbank.ua/platezhnie-karty/karta-dlia-viplat

(не проверял, просто принёс апдейт)
Driver
Аватар користувача
 
Повідомлень: 472
З нами з: 13.06.16
Подякував: 77 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 11:11

Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇

ПриватБанк змінює тарифи для активних ФОПів з 2026 року
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6372
З нами з: 25.01.06
Подякував: 82 раз.
Подякували: 440 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:02

Re: ПриватБанк конверт

Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта?
Или там не будут начисляться % за краткосрок меньше месяца, вот этот момент я не понимаю в описании продукта:
Приватбанк написав:У разі закриття поточного рахунку до закінчення календарного місяця нараховані проценти на залишок коштів на поточному рахунку за такий місяць клієнту не виплачуються. Виплата процентів здійснюється один раз на місяць першого числа за попередній місяць шляхом зарахування на поточний рахунок.
Розтлумачте, будь ласка, цю теорію, як воно на практиці працює - вони не виплачують % взагалі, якщо конверт "не дожив" до кінця місяця, чи як? Чи це про виплату % за попередній місяць (незалежно від кількості днів існування того конверту) у перший день наступного календарного місяця?
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:29

pharus Нараховують із розрахунку фактичної к-ті днів поки гроші в конверті, сума для % понад 3000, конверт закривати зовсім не обов'язково, можна просто знімати. Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7246
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:37

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.

Вот просто два раза пополнял, ничего в промежутке не выводив, и оно на втором пополнении счётчик "для выплат" не увеличило на пополнение, а заместило на его сумму? Прикольно.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6518
З нами з: 23.03.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 792 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:51

  Ой+ написав:pharus Нараховують із розрахунку фактичної к-ті днів поки гроші в конверті, сума для % понад 3000, конверт закривати зовсім не обов'язково, можна просто знімати. Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.
Дякую, про глюки з крайнім поповненням читав... Невже це буквальний аналог Приват-вкладу, тільки % ставка вдвічі більша?
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1162
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3132 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 19:58

pharus Майже, є мінімальна сума для %, можна і з дія.картки поповнювати, можна і зразу платити і деколи навіть кешбек за це мати.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7246
З нами з: 19.04.12
Подякував: 110 раз.
Подякували: 1156 раз.
 
Профіль
 
2
4
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 19:43

  otshelnick1 написав:А чи є якісь банки, в додатку яких можна сплачувати (наприклад комуналку) з карти іншого банку, як у Приват24?

NovaPay.
але там МСС 8999 якщо це важливо.
KVV
 
Повідомлень: 1468
З нами з: 29.11.18
Подякував: 68 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
 
