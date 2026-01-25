Кто пользуется конвертами, подскажите плз, возможно ли открыть его на короткий срок 7 дней? Я правильно понимаю, что это разновидность накопительного счета до востребования с заранее обозначенной датой возврата накопленной суммы, и отличие от Приват-вклада лишь в том, что выводить накопленное в свободном режиме нельзя до даты окончания конверта? Или там не будут начисляться % за краткосрок меньше месяца, вот этот момент я не понимаю в описании продукта:
Приватбанк написав:У разі закриття поточного рахунку до закінчення календарного місяця нараховані проценти на залишок коштів на поточному рахунку за такий місяць клієнту не виплачуються. Виплата процентів здійснюється один раз на місяць першого числа за попередній місяць шляхом зарахування на поточний рахунок.
Розтлумачте, будь ласка, цю теорію, як воно на практиці працює - вони не виплачують % взагалі, якщо конверт "не дожив" до кінця місяця, чи як? Чи це про виплату % за попередній місяць (незалежно від кількості днів існування того конверту) у перший день наступного календарного місяця?
pharus Нараховують із розрахунку фактичної к-ті днів поки гроші в конверті, сума для % понад 3000, конверт закривати зовсім не обов'язково, можна просто знімати. Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.
Ой+ написав:pharus Нараховують із розрахунку фактичної к-ті днів поки гроші в конверті, сума для % понад 3000, конверт закривати зовсім не обов'язково, можна просто знімати. Зіткнувся з тим, що коли пару раз поповнював з КДВ, то потім без комісу можу вивести на КДВ тільки крайню суму поповнення.
Дякую, про глюки з крайнім поповненням читав... Невже це буквальний аналог Приват-вкладу, тільки % ставка вдвічі більша?