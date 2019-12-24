|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 січ, 2026 14:56
Striker написав:
І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?
У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13241
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Нед 25 січ, 2026 15:06
Sense Bank написав: Striker написав:
І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?
У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.
*Андрій
тобто гроші спишуться, але для погашення в грейсі покаже 0? як варіант
але ці гроші тоді вважаються власними, не кредитними, чи не так?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11473
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Нед 25 січ, 2026 16:00
Shaman написав:
тобто гроші спишуться, але для погашення в грейсі покаже 0? як варіант
але ці гроші тоді вважаються власними, не кредитними, чи не так?
Так, якщо, окрім покупок на умовах розстрочки, не було більше витрат, то платежі спишуться з власних коштів, а сума для грейсу не буде сформована, РКО ж також не буде списано ✅
Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌
*Андрій
-
Sense Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 13241
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 185 раз.
- Подякували: 1441 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
2
Додано: Пон 26 січ, 2026 04:43
Sense Bank написав:
Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌
*Андрій
Вибачте, а який в цьому сенс, якщо я їх не можу використати по тому призначенню, для чого я їх туди клав? Вони там просто по суті заблоковані і все. Банк дав оформити розстрочку на 24 платежі, а потім же просто примутив собі 36к на погашення розстрочок, дуже все логічно. Отримали відповідь з підтримки, що нажаль ви не можете перевести ці 36к на інший рахунок. Точно не можете, чи не хочете? Лояльності взагалі нуль. Це при тому, що у клієнта, в даному випадку у моєї дружини, тільки ОВДП на суму більше 700к грн? Ви після цього тепер дійсно вважаєте, що клієнт і далі захоче мати справу з таким відмороженим і нелояльним банком? По-моєму, ви просто харкнули нам в обличчя і сказали, що то Божа роса. Я тепер цей кейс буду тикати кожного разу тут і не тільки тут, всім тим, хто раптом захоче мати з вами будь-яку справу. Репутація, вона ж набагато дорожча за ті нещасні 36к грн. Вважайте, що у вас уже мінус 2 клієнта на 1 млн. Будемо виходити звідси поступово.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3688 раз.
- Подякували: 5924 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Пон 26 січ, 2026 04:55
Striker написав: Sense Bank написав:
Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌
Вибачте, а який в цьому сенс, якщо я їх не можу використати по тому призначенню, для чого я їх туди клав? Вони там просто по суті заблоковані і все.
Ну не совсем. Если следующая покупка с этой карты таки посчитает эти деньги за свои, а не уведёт карту в кредит со всеми полагающимися РКО и процентами, то "разблокировать" сторонним сервисом дело не хитрое. Не мгновенное, но быстрее, чем эта тема уже здесь обсасывается.
Striker написав:
Отримали відповідь з підтримки, що нажаль ви не можете перевести ці 36к на інший рахунок. Точно не можете, чи не хочете?
Поддержка ограничена внутрибанковыми механизмами. Верю, что не может.
Striker написав:
Це при тому, що у клієнта, в даному випадку у моєї дружини, тільки ОВДП на суму більше 700к грн?
AFAIK, ОВГЗ Сенс (и то, не тот, который банк, а который "Компания Торговец") торгует на грани убытка. А тот, который банк, так полностью в убыток. По такому поводу что-то требовать можно разве что с Минфина.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6521
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 05:11
moveton написав:
Ну не совсем. Если следующая покупка с этой карты таки посчитает эти деньги за свои, а не уведёт карту в кредит со всеми полагающимися РКО и процентами, то "разблокировать" сторонним сервисом дело не хитрое. Не мгновенное, но быстрее, чем эта тема уже здесь обсасывается.
Ключове слово "якщо". Я перевіряти не збираюсь.
moveton написав:
Поддержка ограничена внутрибанковыми механизмами. Верю, что не может.
А я вірю, що може. Тому що ці гроші я поклав свої особисті, а не десь взяв з повітря і намалював. Інша справа, що банку тепер невигідно повертати їх мені, краще тепер прокрутити у власних інтересах.
moveton написав:
AFAIK, ОВГЗ Сенс (и то, не тот, который банк, а который "Компания Торговец") торгует на грани убытка. А тот, который банк, так полностью в убыток. По такому поводу что-то требовать можно разве что с Минфина.
Вибачте, для чого ви мені це пишете, воно мені треба хто і як там торгує? В даному випадку збитки тільки в мене на суму приблизно 500 грн в місяць недоотриманих % від некуплених ОВДП на цю суму.
p.s. кому не важко, поставте + на попередній мій пост, щоб підсвітити цю тему на весь сайт з наступного тижня. Щоб всі побачили, який Sense "лояльний" банк.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3688 раз.
- Подякували: 5924 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Пон 26 січ, 2026 05:31
Striker написав:
Ключеве слово "якщо". Я перевіряти не збираюсь.
Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Striker написав:
Вибачте, для чого ви мені це пишете, воно мені треба хто і як там торгує? В даному випадку збитки тільки в мене на суму приблизно 500 грн в місяць недотриманих % від некуплених ОВДП на цю суму.
Если кому-то угрожаешь, то обычно полезно знать насколько грозно это для него звучит. Так вот, на миллионе грн в бумагах Минфина Сенс зарабатывает довольно символически. Хранение бесплатное, при выплатах комисов тоже нет и только что-то при продаже наваривается и с этого нужно комис государству за перерегистрацию заплатить. Поэтому думаю, что потеря именно этого Сенсу особого убытка не нанесёт. То, что клиент недополучает 500 грн в месяц, может для Сенса и страшнее, тут судить не берусь.
Striker написав:
p.s. кому не важко, поставте + на попередній мій пост, щоб підсвітити цю тему на весь сайт з наступного тижня. Щоб всі побачили,який Sense нелояльний банк.
Ставлю на этот. Он объективнее тему раскрывает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6521
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 07:04
moveton написав:
Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
-
Striker
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 3346
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3688 раз.
- Подякували: 5924 раз.
-
-
Профіль
-
-
38
20
38
Додано: Пон 26 січ, 2026 07:15
Striker написав:
Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
Это уже совершенно другой подход. Думаю, что такое подтвердить могут. А пока отвечают, можно потратить пару грн и по выписке посмотреть что будет. Если по ней действительно видно текущую сумму именно своих денег на счету.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6521
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 793 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
8
1
Додано: Пон 26 січ, 2026 09:34
Striker написав: moveton написав:
Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.
Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
по ідеї, їх можна стягнути іншим банком - якщо власні, то відсотків немає бути. та й якщо просто перевести на білу/чорну - воно якийсь коміс ставить? побавтесь зі 100 грн
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11473
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 811 раз.
- Подякували: 1716 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1261
|349435
|
П'ят 17 жов, 2025 08:20
Ірина_
|
|16
|37545
|
|