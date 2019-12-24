RSS
Sense Bank
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 14:56

Re: Sense Bank

  Striker написав:І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?


У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.


Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 15:06

  Sense Bank написав:
  Striker написав:І щось Зоряний лорд цілий день мовчить. Так який механізм погашення розстрочок, якщо там вже мої власні 36к на суму розстрочок?

У цій ситуації платежі за розстрочками списуватимуться за рахунок власних коштів, що перебувають на рахунку (ці 36к).
Тобто у розрахункову дату не буде списання за кредитний ліміт з подальшим формуванням грейсу, а платежі погасяться суто за власні кошти.

*Андрій

тобто гроші спишуться, але для погашення в грейсі покаже 0? як варіант

але ці гроші тоді вважаються власними, не кредитними, чи не так?
Повідомлення Додано: Нед 25 січ, 2026 16:00

Re: Sense Bank

  Shaman написав:тобто гроші спишуться, але для погашення в грейсі покаже 0? як варіант

але ці гроші тоді вважаються власними, не кредитними, чи не так?


Так, якщо, окрім покупок на умовах розстрочки, не було більше витрат, то платежі спишуться з власних коштів, а сума для грейсу не буде сформована, РКО ж також не буде списано ✅


Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌

Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 04:43

  Sense Bank написав:Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌

*Андрій

Вибачте, а який в цьому сенс, якщо я їх не можу використати по тому призначенню, для чого я їх туди клав? Вони там просто по суті заблоковані і все. Банк дав оформити розстрочку на 24 платежі, а потім же просто примутив собі 36к на погашення розстрочок, дуже все логічно. Отримали відповідь з підтримки, що нажаль ви не можете перевести ці 36к на інший рахунок. Точно не можете, чи не хочете? Лояльності взагалі нуль. Це при тому, що у клієнта, в даному випадку у моєї дружини, тільки ОВДП на суму більше 700к грн? Ви після цього тепер дійсно вважаєте, що клієнт і далі захоче мати справу з таким відмороженим і нелояльним банком? По-моєму, ви просто харкнули нам в обличчя і сказали, що то Божа роса. Я тепер цей кейс буду тикати кожного разу тут і не тільки тут, всім тим, хто раптом захоче мати з вами будь-яку справу. Репутація, вона ж набагато дорожча за ті нещасні 36к грн. Вважайте, що у вас уже мінус 2 клієнта на 1 млн. Будемо виходити звідси поступово.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 04:55

  Striker написав:
  Sense Bank написав:Так, ці кошти перебувають на рахунку як власні, переглянути це можна, сформувавши виписку у Sense SuperApp 👌

Вибачте, а який в цьому сенс, якщо я їх не можу використати по тому призначенню, для чого я їх туди клав? Вони там просто по суті заблоковані і все.

Ну не совсем. Если следующая покупка с этой карты таки посчитает эти деньги за свои, а не уведёт карту в кредит со всеми полагающимися РКО и процентами, то "разблокировать" сторонним сервисом дело не хитрое. Не мгновенное, но быстрее, чем эта тема уже здесь обсасывается.

  Striker написав:Отримали відповідь з підтримки, що нажаль ви не можете перевести ці 36к на інший рахунок. Точно не можете, чи не хочете?

Поддержка ограничена внутрибанковыми механизмами. Верю, что не может.

  Striker написав:Це при тому, що у клієнта, в даному випадку у моєї дружини, тільки ОВДП на суму більше 700к грн?

AFAIK, ОВГЗ Сенс (и то, не тот, который банк, а который "Компания Торговец") торгует на грани убытка. А тот, который банк, так полностью в убыток. По такому поводу что-то требовать можно разве что с Минфина.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 05:11

  moveton написав:Ну не совсем. Если следующая покупка с этой карты таки посчитает эти деньги за свои, а не уведёт карту в кредит со всеми полагающимися РКО и процентами, то "разблокировать" сторонним сервисом дело не хитрое. Не мгновенное, но быстрее, чем эта тема уже здесь обсасывается.

Ключове слово "якщо". Я перевіряти не збираюсь.
  moveton написав:Поддержка ограничена внутрибанковыми механизмами. Верю, что не может.

А я вірю, що може. Тому що ці гроші я поклав свої особисті, а не десь взяв з повітря і намалював. Інша справа, що банку тепер невигідно повертати їх мені, краще тепер прокрутити у власних інтересах.
  moveton написав:AFAIK, ОВГЗ Сенс (и то, не тот, который банк, а который "Компания Торговец") торгует на грани убытка. А тот, который банк, так полностью в убыток. По такому поводу что-то требовать можно разве что с Минфина.

Вибачте, для чого ви мені це пишете, воно мені треба хто і як там торгує? В даному випадку збитки тільки в мене на суму приблизно 500 грн в місяць недоотриманих % від некуплених ОВДП на цю суму.

p.s. кому не важко, поставте + на попередній мій пост, щоб підсвітити цю тему на весь сайт з наступного тижня. Щоб всі побачили, який Sense "лояльний" банк.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 05:31

Re: Sense Bank

  Striker написав:Ключеве слово "якщо". Я перевіряти не збираюсь.

Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.

  Striker написав:Вибачте, для чого ви мені це пишете, воно мені треба хто і як там торгує? В даному випадку збитки тільки в мене на суму приблизно 500 грн в місяць недотриманих % від некуплених ОВДП на цю суму.

Если кому-то угрожаешь, то обычно полезно знать насколько грозно это для него звучит. Так вот, на миллионе грн в бумагах Минфина Сенс зарабатывает довольно символически. Хранение бесплатное, при выплатах комисов тоже нет и только что-то при продаже наваривается и с этого нужно комис государству за перерегистрацию заплатить. Поэтому думаю, что потеря именно этого Сенсу особого убытка не нанесёт. То, что клиент недополучает 500 грн в месяц, может для Сенса и страшнее, тут судить не берусь.

  Striker написав:p.s. кому не важко, поставте + на попередній мій пост, щоб підсвітити цю тему на весь сайт з наступного тижня. Щоб всі побачили,який Sense нелояльний банк.

Ставлю на этот. Он объективнее тему раскрывает.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 07:04

  moveton написав:Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.

Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 07:15

Re: Sense Bank

  Striker написав:Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.

Это уже совершенно другой подход. Думаю, что такое подтвердить могут. А пока отвечают, можно потратить пару грн и по выписке посмотреть что будет. Если по ней действительно видно текущую сумму именно своих денег на счету.
Повідомлення Додано: Пон 26 січ, 2026 09:34

  Striker написав:
  moveton написав:Т.е. разблокировать деньги не нужно и это только повод для поругаться. Так бы и сразу.

Я не знаю способу як їх "розблокувати", крім як витратити на щось. Але де гарантія, що не нарахується РКО, як на кредитний ліміт? Бо в меню картки ці гроші показує як кредитний ліміт, а не свої кошти. Те, що там є свої кошти, видно тільки через виписку. Якщо ж я буду їх витрачати типу як з ліміту, а вони будуть враховуватись відразу в погашення заборгованості по картці, то тоді можна і закрити тему одною чи декількома великими покупками, тоді так, ви тоді будете праві. Але без підтвердження з боку представника нелояльного банку я цього робити не буду, щоб не влетіти ще більше.

по ідеї, їх можна стягнути іншим банком - якщо власні, то відсотків немає бути. та й якщо просто перевести на білу/чорну - воно якийсь коміс ставить? побавтесь зі 100 грн
