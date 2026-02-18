|
Додано: Суб 14 лют, 2026 08:59
Хотів придбати ОВДП в приват 24,а висвітилось "Підтвердіть ваш номер телефону в банкоматі або терміналі ПриватБанку, щоб здійснювати операції з ОВДП". Що це може означати? На жаль, я зараз знаходжусь далеко від банкоматів або терміналів ПриватБанку.
Додано: Суб 14 лют, 2026 12:02
nord У мене так було кілька днів по тому. Заходив на сторінку з гугл пошуку. Потім зайшов з головної сторінки привата, запропонувало звичайний вхід.
Додано: Суб 14 лют, 2026 17:33
Підкажіть, картку Уні можна погашати 25 включно чи потрібно до 25, тобто 24 включно, дякую.
Додано: Суб 14 лют, 2026 17:58
Додано: Суб 14 лют, 2026 18:00
Додано: Суб 14 лют, 2026 22:01
Re: ПриватБанк
Додано: Нед 15 лют, 2026 12:11
nord Це означає, що банку потрібно додатково підтвердити ваш фінансовий номер для операцій з ОВДП — через вимоги фінмоніторингу та безпеки. Для інвестиційних операцій банк має переконатися, що номер телефону актуальний і прив’язаний саме до вас. Якщо ви далеко від банкомату, спробуйте звернутися в онлайн-чат підтримки Приват24 — інколи підтвердження можна пройти дистанційно через відеоверифікацію або оновлення даних у профілі.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:12
Re: ПриватБанк
Друзі, не підкажете, чи не з'явилися стежки, щоб з Інтернет карти можна було переказати кошти на карту іншого банку, без комісії?
