Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 84

ПриватБанк 3.2 5 84
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
9
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
30%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
30%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 84
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 08:59

Хотів придбати ОВДП в приват 24,а висвітилось "Підтвердіть ваш номер телефону в банкоматі або терміналі ПриватБанку, щоб здійснювати операції з ОВДП". Що це може означати? На жаль, я зараз знаходжусь далеко від банкоматів або терміналів ПриватБанку.
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 12:02

nord У мене так було кілька днів по тому. Заходив на сторінку з гугл пошуку. Потім зайшов з головної сторінки привата, запропонувало звичайний вхід.
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 17:33

Підкажіть, картку Уні можна погашати 25 включно чи потрібно до 25, тобто 24 включно, дякую.
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 17:58

  barborys написав:nord У мене так було кілька днів по тому. Заходив на сторінку з гугл пошуку. Потім зайшов з головної сторінки привата, запропонувало звичайний вхід.

Ввійти можна. Придбати облігації не дозволяє.
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 18:00

  melkh написав:Підкажіть, картку Уні можна погашати 25 включно чи потрібно до 25, тобто 24 включно, дякую.

Можно гасить до 23:50 25го. Но лучше так сильно не затягивать ибо мали ли что пойдет не так чтоб оперативно успеть исправить ситуевину. Но 25го гасиЦЦо соовсем не поздно
Повідомлення Додано: Суб 14 лют, 2026 22:01

Re: ПриватБанк

  nord написав:висвітилось "Підтвердіть ваш номер телефону в банкоматі або терміналі ПриватБанку..."
Треба підтвердити фінансовий номер. Звернися до підтримки банку.
Повідомлення Додано: Нед 15 лют, 2026 12:11

nord Це означає, що банку потрібно додатково підтвердити ваш фінансовий номер для операцій з ОВДП — через вимоги фінмоніторингу та безпеки. Для інвестиційних операцій банк має переконатися, що номер телефону актуальний і прив’язаний саме до вас. Якщо ви далеко від банкомату, спробуйте звернутися в онлайн-чат підтримки Приват24 — інколи підтвердження можна пройти дистанційно через відеоверифікацію або оновлення даних у профілі.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:12

Re: ПриватБанк

Друзі, не підкажете, чи не з'явилися стежки, щоб з Інтернет карти можна було переказати кошти на карту іншого банку, без комісії?
