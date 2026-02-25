|
Хотів придбати ОВДП в приват 24,а висвітилось "Підтвердіть ваш номер телефону в банкоматі або терміналі ПриватБанку, щоб здійснювати операції з ОВДП". Що це може означати? На жаль, я зараз знаходжусь далеко від банкоматів або терміналів ПриватБанку.
nord У мене так було кілька днів по тому. Заходив на сторінку з гугл пошуку. Потім зайшов з головної сторінки привата, запропонувало звичайний вхід.
Підкажіть, картку Уні можна погашати 25 включно чи потрібно до 25, тобто 24 включно, дякую.
nord Це означає, що банку потрібно додатково підтвердити ваш фінансовий номер для операцій з ОВДП — через вимоги фінмоніторингу та безпеки. Для інвестиційних операцій банк має переконатися, що номер телефону актуальний і прив’язаний саме до вас. Якщо ви далеко від банкомату, спробуйте звернутися в онлайн-чат підтримки Приват24 — інколи підтвердження можна пройти дистанційно через відеоверифікацію або оновлення даних у профілі.
Друзі, не підкажете, чи не з'явилися стежки, щоб з Інтернет карти можна було переказати кошти на карту іншого банку, без комісії?
"з 5 березня 2026 року для клієнтів ПриватБанку буде призупинено роботу послуги «Списання цільових зарахувань регулярним платежем із карток інших банків».
Ви не зможете створювати нові платежі за цією послугою.
Автоплатежі, які створили раніше, буде автоматично видалено 10 березня 2026 року."
От така х**ня, малята...
Вчасно вийшли із зарплатного проекту Ексіму, у якому був коміс за не використання розрахунків на певну суму. А Приват даною фічею дозволяв обходити це
