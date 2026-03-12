Ой+ написав:пробував декілька раз перевипустити і ніт.
Значит некоторым Сенс таки банк
Ой+ написав:Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.
Банк это вряд ли будет делать. Существенная доработка процессинга, которая даже и не нужна совсем, если и на старую карту приходят и можно с её счета дальше перебрасывать. ДУ может и согласится счёт на Дия.Карту поменять. А может и нет. ICU раньше говорил, что для купленного в Дие он согласен менять счёт только на другую еПидтримку.
moveton написав:Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают
Правила были (и вроде даже продолжают быть). Но некоторые банки на них внаглую забивают. И шо ты им сделаешь?
Некоторые может быть, но мы ж тут про Приват. За ним не замечал. Он и явно публиковал в новостях, что фактическая работа карт продлевается и менеджеры мне говорили, что не так уж обязательно бегать их обновлять. Могут быть проблемы со всякими магазинами, которые сами смотрят на дату карты, но не при использовании в банке. Очень странно, если Приват именно для еПидтримки действует как-то иначе.
Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати. От, наприклад, новини від ПУМБита Полтави. Першоджерело не гуглиться, але це могла бути і розсилка листом на банки.
klug написав:Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати
Видимо, всё таки рекомендовал, раз у Сенса работает еПидтримка даже 2024 года окончания. Не вижу необходимости НБУ тут приказывать. Ему жалко что ли, что карта ещё поработает? Но я не спорю, что в разных банках подходят к этому вопросу по разному.