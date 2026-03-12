RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 528529530531

Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:10

moveton У мене до 12/24, але вже з півроку як прийшли перші нагадування, пробував декілька раз перевипустити і ніт. Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 06:31

Re: ПриватБанк

  Ой+ написав:пробував декілька раз перевипустити і ніт.

Значит некоторым Сенс таки банк 8)

  Ой+ написав:Є і дія.картка. В принципі якщо б переспрямовувались на неї, так я не проти.

Банк это вряд ли будет делать. Существенная доработка процессинга, которая даже и не нужна совсем, если и на старую карту приходят и можно с её счета дальше перебрасывать. ДУ может и согласится счёт на Дия.Карту поменять. А может и нет. ICU раньше говорил, что для купленного в Дие он согласен менять счёт только на другую еПидтримку.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 13:14

  moveton написав:Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают

Правила были (и вроде даже продолжают быть).
Но некоторые банки на них внаглую забивают. И шо ты им сделаешь? :x
  Driver написав:
  moveton написав:Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают

Правила были (и вроде даже продолжают быть).
Но некоторые банки на них внаглую забивают. И шо ты им сделаешь? :x

Некоторые может быть, но мы ж тут про Приват. За ним не замечал. Он и явно публиковал в новостях, что фактическая работа карт продлевается и менеджеры мне говорили, что не так уж обязательно бегать их обновлять. Могут быть проблемы со всякими магазинами, которые сами смотрят на дату карты, но не при использовании в банке. Очень странно, если Приват именно для еПидтримки действует как-то иначе.
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2026 18:39

  moveton написав:
  Driver написав:
  moveton написав:Были же правила, что до конца войны карты с истекшим сроком действия всё равно работают

Правила были (и вроде даже продолжают быть).
Но некоторые банки на них внаглую забивают. И шо ты им сделаешь? :x

Некоторые может быть, но мы ж тут про Приват. За ним не замечал. Он и явно публиковал в новостях, что фактическая работа карт продлевается и менеджеры мне говорили, что не так уж обязательно бегать их обновлять. Могут быть проблемы со всякими магазинами, которые сами смотрят на дату карты, но не при использовании в банке. Очень странно, если Приват именно для еПидтримки действует как-то иначе.

Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати. От, наприклад, новини від ПУМБита Полтави. Першоджерело не гуглиться, але це могла бути і розсилка листом на банки.
Re: ПриватБанк

  klug написав:Банки ще з минулого року почали публікувати новини, що НБУ порадив (читай - наказав) з 01.03.2026 далі протерміновані картки не продовжувати

Видимо, всё таки рекомендовал, раз у Сенса работает еПидтримка даже 2024 года окончания. Не вижу необходимости НБУ тут приказывать. Ему жалко что ли, что карта ещё поработает? Но я не спорю, что в разных банках подходят к этому вопросу по разному.
