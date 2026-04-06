#<1 ... 533534535536 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 85 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 10 2- Погане. Некомпетентне. 15% 13 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 12 Всього голосів : 85 Додано: Суб 04 кві, 2026 15:43 ramzes4 написав: klug написав: Якщо вже розірвано, то який сенс когось шукати? Чи адекватна людина у підтримці може їх поновити? Чи "відносини розірвано" - це значить "ми хотіли б поговорити"?

Але лист був прям "Про закриття рахунків клієнтів по ст.15 ЗУ «Про легалізіцію»" з формулюваннями типу "банк присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин". Та я спочатку шукав порядок дій з ОВДП при розірванні стосунківНу і в процесі вирішив пересвідчитись, чи це остаточне рішення. Виявилось, що це поки що не остаточно і можна спробувати поновити співпрацю.Але лист був прям "Про закриття рахунків клієнтів по ст.15 ЗУ «Про легалізіцію»" з формулюваннями типу "банк присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин".

і дізналися, за що саме це Сенс на вас так осєрчал? І потім, що, домовилися не розривати стосунки? 1finanсier

Зі втрат - тільки анулювали картку Хамелеон. ramzes4

