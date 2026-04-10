Акордбанк

Акордбанк
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Акордбанк 3.9 5 35
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
9%
3
2- Погане. Некомпетентне.
9%
3
3- Задовільне. Хотілося б краще.
11%
4
4- Добре. Як і повинно бути.
23%
8
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
49%
17
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 15:27

  aanonimovic594 написав:При сплаті через лікпей МСС код завжди як - "спорт і розваги", бо оплата через них проходить

Досить вже цього марення. Той же Watsons спокійно проходить через LiqPay як "краса".
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 11:11

Инкассаторы аккорда задержаны, при попытке вывоза уклонистов в фургоне банка.
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 17:47

Re: Акордбанк

https://www.facebook.com/share/v/1BNPbrUnjD/
Повідомлення Додано: Сер 31 гру, 2025 01:39

Re: Акордбанк

Подскажите как в приложении аккорда оплачивать комуналку? Как добавить адрес и получить все платежи по нему? (как у моно, пумба, привата) Есть ли вообще у него такое.
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:19

Доброго дня! З Новим роком!

Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку на січень у Акорда? Бо ніде немає інформації ((
Дякую!
Повідомлення Додано: Чет 01 січ, 2026 13:45

  ShtormK написав:Доброго дня! З Новим роком!
Підкажіть, будь ласка, які категорії кешбеку на січень у Акорда? Бо ніде немає інформації ((
Дякую!

Навзаєм!
Повідомлення Додано: Чет 26 лют, 2026 17:22

Единственній банк який не дае кєшбек кому 64+
Жах
Повідомлення Додано: Суб 07 бер, 2026 09:29

Re: Акордбанк

Хто зна, як каБанчик промишляє, не бідкається, чи ще не бігає за ним нацБанк з рушницею ?..))
Повідомлення Додано: Нед 08 бер, 2026 09:13

  Incasso написав:Хто зна, як каБанчик промишляє, не бідкається, чи ще не бігає за ним нацБанк з рушницею ?..))

Недобдив банк:
Національний банк України за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ) у лютому 2026 року застосував до одного банку та трьох небанківських фінансових установ заходи впливу.
Заходи впливу застосовано до:
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" – штраф у розмірі 3 000 000,00 грн за порушення вимог:
пункту 4 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині неналежного виконання банком обов’язку щодо здійснення належної перевірки клієнтів[ i ]Додаткова інформація;
частин першої та другої статті 7 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід; https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... onitoringu

Зато дає 20% кешбеку на товари для дому та саду, так що насіння можна купляти з найкращою, а от епіцентр та
покупки в будівельних гіпермаркетах, магазинах меблів і декору https://finance.ua/ua/cards/cashback-review
кешбеку з досвіду не буде.
Повідомлення Додано: П'ят 10 кві, 2026 08:28

Re: Акордбанк

Виняткові переваги Найкращої картки - Безкоштовні перекази з картки на картку в Інтернет-Банкінгу до 100 тис. грн на місяць
І в той же час де Тарифи і умови - - з картки на картку (Р2Р перекази)
за рахунок власних коштів - 1% + 5 грн.; за рахунок коштів кредитного ліміту - 3%
Якісь пояснення є ?
