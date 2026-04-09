|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2026 15:43
ramzes4 написав: klug написав:
Якщо вже розірвано, то який сенс когось шукати? Чи адекватна людина у підтримці може їх поновити? Чи "відносини розірвано" - це значить "ми хотіли б поговорити"?
Та я спочатку шукав порядок дій з ОВДП при розірванні стосунків
Ну і в процесі вирішив пересвідчитись, чи це остаточне рішення. Виявилось, що це поки що не остаточно і можна спробувати поновити співпрацю.
Але лист був прям "Про закриття рахунків клієнтів по ст.15 ЗУ «Про легалізіцію»" з формулюваннями типу "банк присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин".
і дізналися, за що саме це Сенс на вас так осєрчал? І потім, що, домовилися не розривати стосунки?
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 1157
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 393 раз.
- Подякували: 75 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 05 кві, 2026 13:45
помирились з алкою чи ні?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 06 кві, 2026 09:01
1finanсier написав:
і дізналися, за що саме це Сенс на вас так осєрчал? І потім, що, домовилися не розривати стосунки?
Не знаю. Написав твір на 5 сторінок де пояснив все на світі
Ну і довідок побільше додав.
В підсумку прийшов лист у відповідь, "що Банком було здійснено аналіз наданих Вами документів та прийнято рішення про поновлення у підтриманні ділових відносин, наразі рахунки не є обмеженими".
Зі втрат - тільки анулювали картку Хамелеон.
-
ramzes4
-
-
- Повідомлень: 1195
- З нами з: 29.08.13
- Подякував: 2603 раз.
- Подякували: 330 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Сер 08 кві, 2026 11:50
підскажіть оплати частинами можно платіж сплачувати з кредитки і залишатись в пільговому?
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:11
gonzo написав:
Так.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 1041
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 09 кві, 2026 07:36
які надходження були, якщо не секрет? овер 1 млн від ОВДП?
-
24589
-
-
- Повідомлень: 308
- З нами з: 08.06.23
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|