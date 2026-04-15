Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 04 кві, 2026 15:43
ramzes4 написав: klug написав:
Якщо вже розірвано, то який сенс когось шукати? Чи адекватна людина у підтримці може їх поновити? Чи "відносини розірвано" - це значить "ми хотіли б поговорити"?
Та я спочатку шукав порядок дій з ОВДП при розірванні стосунків
Ну і в процесі вирішив пересвідчитись, чи це остаточне рішення. Виявилось, що це поки що не остаточно і можна спробувати поновити співпрацю.
Але лист був прям "Про закриття рахунків клієнтів по ст.15 ЗУ «Про легалізіцію»" з формулюваннями типу "банк присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин".
і дізналися, за що саме це Сенс на вас так осєрчал? І потім, що, домовилися не розривати стосунки?
1finanсier
Додано: Нед 05 кві, 2026 13:45
ramzes4 написав: klug написав:
Якщо вже розірвано, то який сенс когось шукати? Чи адекватна людина у підтримці може їх поновити? Чи "відносини розірвано" - це значить "ми хотіли б поговорити"?
Та я спочатку шукав порядок дій з ОВДП при розірванні стосунків
Ну і в процесі вирішив пересвідчитись, чи це остаточне рішення. Виявилось, що це поки що не остаточно і можна спробувати поновити співпрацю.
Але лист був прям "Про закриття рахунків клієнтів по ст.15 ЗУ «Про легалізіцію»" з формулюваннями типу "банк присвоїв Вам неприйнятно високий ризик та прийняв рішення про відмову у встановленні/підтриманні ділових відносин".
помирились з алкою чи ні?
24589
Додано: Пон 06 кві, 2026 09:01
1finanсier написав:
і дізналися, за що саме це Сенс на вас так осєрчал? І потім, що, домовилися не розривати стосунки?
Не знаю. Написав твір на 5 сторінок де пояснив все на світі
Ну і довідок побільше додав.
В підсумку прийшов лист у відповідь, "що Банком було здійснено аналіз наданих Вами документів та прийнято рішення про поновлення у підтриманні ділових відносин, наразі рахунки не є обмеженими".
Зі втрат - тільки анулювали картку Хамелеон.
ramzes4
Додано: Сер 08 кві, 2026 11:50
підскажіть оплати частинами можно платіж сплачувати з кредитки і залишатись в пільговому?
gonzo
Додано: Сер 08 кві, 2026 21:11
gonzo написав:
підскажіть оплати частинами можно платіж сплачувати з кредитки і залишатись в пільговому?
Так.
melkh
Додано: Чет 09 кві, 2026 07:36
ramzes4 написав: 1finanсier написав:
і дізналися, за що саме це Сенс на вас так осєрчал? І потім, що, домовилися не розривати стосунки?
Не знаю. Написав твір на 5 сторінок де пояснив все на світі
Ну і довідок побільше додав.
В підсумку прийшов лист у відповідь, "що Банком було здійснено аналіз наданих Вами документів та прийнято рішення про поновлення у підтриманні ділових відносин, наразі рахунки не є обмеженими".
Зі втрат - тільки анулювали картку Хамелеон.
які надходження були, якщо не секрет? овер 1 млн від ОВДП?
24589
Додано: Суб 11 кві, 2026 12:41
До Універсалка Visa підвязана персональна МС. У Visa сплив строк дії, замовив та отримав на НП нову карту. Ще не активував, але памятаю, що були якісь хитрощі з заміною Універсалки, щоб при активації одночасно не вбити і додаткову МС.
Який алогритм правильний в цьому випадку?
Arbitr
Додано: Суб 11 кві, 2026 17:05
Arbitr, робить перевипуск через Приват24 й не буде проблем.
Howl
Додано: Сер 15 кві, 2026 17:18
Бегемот дає 2-й КЛ на Катку, якщо вже є на Уні?
klug
Додано: Сер 15 кві, 2026 17:38
klug написав:
Бегемот дає 2-й КЛ на Катку, якщо вже є на Уні?
Нуу, попросить форма позволяет
Но мне мгновенно отказало: типа, и так кредитами перегружен. Но даже без запроса кредитной истории Похоже, что осталось старое правило не более одной карты с КЛ на человека. Я эту систему в своё время случайно сломал платиновой картой и у меня был КЛ и на ней и обычной универсальной. Так ко мне менеджер периодически приставала: "давайте мы вам объединим на одной. Вам же так лучше".
moveton
