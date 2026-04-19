|
|
|
ПриватБанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 кві, 2026 19:17
moveton написав:
Но даже без запроса кредитной истории Похоже, что осталось старое правило не более одной карты с КЛ на человека.
Якийсь тупий тоді запуск кредитки виходить, враховуючи, що для відмови від Уні тут 7 кіл пекла треба пройти клієнту, а серед тих, у кого є Уні, але немає КЛ, навряд знайдеться багато тих, кому його захочуть дати, або хто захоче його отримати.
Все ж запит до БКІ був? Без ліміту світиться як новий договір КК? Рейтинг і так потріпаний...
UPD. Можливо це все ж хитрий план із залучення нових (ще не охоплених Прихватом) платоспроможних клієнтів, глибину якого я не можу оцінити
Чи багато взагалі таких серед цільової демографії цієї Катки?
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9139
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 1290 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 15 кві, 2026 19:24
klug написав:
Все ж запит до БКІ був? Без ліміту світиться як новий договір КК? Рейтинг і так потріпаний...
Дия ничего не сказала, а она обычно извещает и про запрос кредитной истории и про добавление кредитной карты. Может и был запрос и на него за долю секунды ответило и было принято решение. Может и светится. Проверять что там светится больше одного раза в год уже денег стоит. Мне не настолько интересно.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 6921
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 129 раз.
- Подякували: 859 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
13
1
Додано: Сер 15 кві, 2026 19:54
moveton написав:
Проверять что там светится больше одного раза в год уже денег стоит. Мне не настолько интересно.
Загальна ремарка, очевидно, що вже не для цього випадку, але у безкоштовному розширеному скорі є загальна кількість відкритих кредитів, якщо знати до та після, то можна вирахувати і загалом контролювати ситуацію.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 9139
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 390 раз.
- Подякували: 1290 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 18 кві, 2026 11:21
є хто юзає оплату частинами?
банк ще бере 4% у випадку списання чергового платежу за рахунок кредитних?
чи одумались і прибрали цей ідіотизм?
-
tester3373
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 09.02.25
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 кві, 2026 14:07
tester3373 Ні, не бере.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 1042
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 90 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 18 кві, 2026 22:25
З карти для виплат родича відбулася несанкціонована спроба оплати на Amazon у валюті мексиканське песо. Добре, що ліміт інтернет оплат був відключений, і платіж не пройшов... Я правильно розумію, що для таких оплат, крім номера та терміну дії карти потрібен ще й CVV2 код?
-
otshelnick1
-
-
- Повідомлень: 265
- З нами з: 13.10.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 19 кві, 2026 12:39
otshelnick1, на деяких платформах CVC/CVV може не запитувати. Достатньо ввести номер картки, строк її дії, а також відомості про власника, які по факту можуть не перевіряти. Фактично це налаштовує сама платформа, вона бере ризики на себе.
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6446
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 596 раз.
- Подякували: 1157 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|