  #<1 ... 17500175011750217503
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 22:14

  flyman написав:
  budivelnik написав:candle645
По перше - вони не ухилянти
По друге - через критерій податки проходять
ЕШБ: війна для бідних
Можна продовжити думку?
Мерседеси - для багатих
Ноги для бідних
Можна поцікавитись
То по мой школі ти хто?
Не воюєш -значить багатий
Але не донатиш - значить багатий 3,14дарас.
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 22:41

  Shaman написав:...........
в срср був тоталітарний режим, й зброя на руках населення - це пряма загроза для режиму. тому звісно жорсткими методами впорались.

а в США чомусь не вважають, що наявність зброї - це перекладання функцій. ба більше, вони собі ще й шерифа обирають ;)

а ви ніколи не стикалися зі звірячими злочинами БЕЗ вогнепальної зброї? в бандюків зброя й так є, як наявність легальної зброї збільшить кількість злочинів - хибне твердження... в Естонії що, так багато злочинів?..
Не знаю, как в Эстонии, но о США я уже писал.
Вы опять "не заметили"?
У нас будет хуже. Тут будивельник прав - за время войны психов много появилось.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 22:56

  Faceless написав:...........
Ухвалення легалізації на хвилі подібних випадків- погана ідея, але не тому, що легалізація погана, а тому, що це імпульсивне рішення
Шодо зростання кількості злочинів після легалізації - відома маніпуляція, що не має реальних підтверджень. Зараз злочини і без легалізації існують, отже легалізація це не перепона і не стимул. Я вже мовчу що йти на злочин з власною зареєстрованою нарізною зброєю- ідіотизм.
І мова не про перекладення на громадян фунцій поліції в жодному разі. Хоча поліція не виконує покладені на неї функції, і в принципі є одним з найбільш нездарних і корумпованих органів, з репутацією нікчем

Злочини, конечно, існують.
Но, скорее, всего, их станет больше и с более тяжёлыми исходами.
И не потому, что люди будут идти на них обдуманно. А просто по пьяни, в состоянии аффекта и т.п.
О "плановых" я не говорю, тут, скорее, останется, как и было. Тут шаман прав - кому надо, достанут.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 23:45

  Shaman написав:..............
знову за рибу гроші. але витратимо час. така капітуляція - як ви бачите владу в Україні за цих умов? проросійські партії в Україні не оберуть, а проукраїнські не визнає Раша. як призначати владу в Україні? бачення Раші - при владі ОПЗЖ на чолі з Медведчуком, а вибори вони малюють. тобто нав'язана окупантами колабораційна влада. як Віші у Франції. чи як ви бачите?

що з українською мовою? факультатив? що з тими, хто воював? що з українською церквою, яку Раша взагалі не визнає - на окупованих територіях гадаю заборонені й ПЦУ, й УГКЦ. до речі, а яка ваша думка з цього приводу? чи РПЦ достатньо?

що з історією ОУН-УПА? російсько-радянська трактовка? чи маємо право на власну?

Раша нападає на країни Балтії - якою має бути реакція України?

ви не розумієте ЛАД одного. в нас не буде фінського варіанту, бо його не допустить Раша. поточна ідеологія Раші - українців та української мови не існує, тотальна русифікація (але з вашої точки зору це не проблема). або знищення. помилку срср вони не повторять. про те, щоб без обіцянки окремої республіки може й срср не стався б взагалі - це інше питання.

чекаю ваших відповідей.
Слишком много вопросов.
Какой смысл всё это обсуждать, если вы априори называете это капитуляцией и отвергаете.
Я вам сегодня задавал один-единственный вопрос: что мы должны делать, по вашему мнению?, - и вы не ответили. Не в первый раз. Потому что сказать, что надо воевать "до победного конца", сегодня не звучит. Вариант "до развала/краха РФ", учитывая, что вы не ворожка, звучит как "вечно". И не цепляйтесь к слову, оно значит просто - неизвестно сколько, возможно, очень долго.
Понятно, что сидя во Львове и не собираясь в армию, пока не придётся "захищати рідний Львів" (родной Харьков, понятно, защищать не надо, там слишком много "неправильных украинцев" и даже просто "москалів"), можно воевать долго.
На вопрос, когда вы собираетесь в армию, заданный, как вы сами признали, в вежливой форме, вы, кстати, тоже не ответили.

а те що ви зго)дні на капітуляцію - ви й в окупації якось жили б. а чого ні - родичі в Німеччині, у вас ще одна пенсія. хоча ні ЛАД, зять в ЗСУ - вже "ЧСВН" :lol:
1. Родина у меня как раз в Харькове.
2. Алаверды.
Вы в оккупации устроитесь очень быстро. Тут же вспомните родную речь. Методички пропагандиста вам даже менять не придётся, они у вас вполне подходящие. Направление пропаганды, правда, придётся изменить. Но это не очень сложно. Хороший образец - Соловьёв.
ЛАД
Повідомлення Додано: Нед 19 кві, 2026 23:59

  budivelnik написав:
  flyman написав:
  budivelnik написав:candle645
По перше - вони не ухилянти
По друге - через критерій податки проходять
ЕШБ: війна для бідних
Можна продовжити думку?
Мерседеси - для багатих
Ноги для бідних
Можна поцікавитись
То по мой школі ти хто?
Не воюєш -значить багатий
Але не донатиш - значить багатий 3,14дарас.
Ходить ногами полезно для здоровья.
Полезнее, чем ездить на Мерсе.
А вот воевать...
Для здоровья не очень. В тылу лучше.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 20 кві, 2026 00:21

К вопросу об оружии.
19 апреля (Reuters) - Восемь детей в возрасте от 1 до 14 лет погибли в результате массовой стрельбы в воскресенье в Шривпорте, штат Луизиана, а предполагаемый стрелок позже был застрелен полицией во время погони на автомобиле, сообщили местные власти.
Этот инцидент стал последним случаем массовой стрельбы в Соединенных Штатах. Пресс-секретарь полицейского управления Шривпорта Кристофер Борделон заявил на пресс-конференции, что некоторые из детей были родственниками предполагаемого стрелка и что стрельба произошла в трех жилых домах.
Борделон заявил, что в общей сложности были ранены не менее 10 человек, но не предоставил подробностей о состоянии выживших.
Стрельба произошла в воскресенье вскоре после 6 утра и квалифицируется как бытовой конфликт, заявил Борделон.
По словам Борделона, подозреваемый в стрельбе угнал автомобиль после перестрелки и погиб после того, как полиция открыла огонь по машине во время погони, которая зашла в соседний округ Боссье. Пресс-секретарь полиции штата Луизиана Кейт Стегалл сообщила, что полиция штата Луизиана расследует инцидент со стрельбой, в результате которого пострадал этот человек.
........«Нам известно, что некоторые из детей, находившихся внутри, были его потомками», — сказал Борделон.
........«Это трагическая ситуация, возможно, самая ужасная трагическая ситуация, которая когда-либо случалась в нашей жизни», — заявил мэр Шривпорта Том Арсено.
.........Не считая инцидента в Шривпорте, произошедшего в эти выходные, по данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, в этом году в Соединенных Штатах произошло как минимум 119 массовых расстрелов, в результате которых погибли 117 человек, в том числе 79 детей, и 458 человек получили ранения.
В архиве массовое убийство определяется как инцидент, в котором по меньшей мере четыре человека, не считая стрелка, получают ранения или погибают от огнестрельного оружия. Согласно данным архива, в прошлом году в Соединенных Штатах произошло 407 массовых расстрелов.
https://www.reuters.com/world/eight-children-killed-louisiana-mass-shooting-media-reports-say-2026-04-19/
ЛАД
