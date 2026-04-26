RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ПриватБанк

ПриватБанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 535536537538

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПриватБанк 3.2 5 85
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
15%
13
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 85
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 12:58

Цікаво, а у всіх пропала "Катка" у розділі "Порадь друзям" і залишилась лише "Універсальна"?
Друге питання: у мене посилання на Катку залишилось. Якщо його комусь дати, буде 150 грн чи ні?
Искатель
 
Повідомлень: 6482
З нами з: 22.02.16
Подякував: 1088 раз.
Подякували: 4881 раз.
 
Профіль
 
6
13
2
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2026 13:41

  Искатель написав:Цікаво, а у всіх пропала "Катка" у розділі "Порадь друзям" і залишилась лише "Універсальна"?
Друге питання: у мене посилання на Катку залишилось. Якщо його комусь дати, буде 150 грн чи ні?

В усіх. Причому давно. Якщо не помиляюсь в першій половині дня 17 квітня.
Щодо посилання яке збереглося - спробуйте на нього тапнути. Навіть на своє. Писали, що при цьому пише на кшталт що дана послуга наразі не пропонується чи щось подібне.
До речі писали, що в ті дні коли посилання працювало п24 дозволяв після отримання рефералки катку закрити і відкрити нову - з новою винагородою в 150 грн. Але після 17го бачив скрін що такі виплати приват в підсумку сторнував
WallNutPen
 
Повідомлень: 1549
З нами з: 08.06.20
Подякував: 47 раз.
Подякували: 486 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 535536537538
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5372)
26.04.2026 14:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.