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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 538539540541 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку ПриватБанк 3.2 5 86 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 10 2- Погане. Некомпетентне. 16% 14 3- Задовільне. Хотілося б краще. 29% 25 4- Добре. Як і повинно бути. 29% 25 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 14% 12 Всього голосів : 86 Додано: Сер 10 чер, 2026 22:59 Howl написав: WallNutPen написав: ...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. ...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.



Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его. Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его.

Ну то что меня (и супругу тоже) тогда лишили лимита именно за стейки - нисколько не сомневаюсь. Просто писавших в НБУ тогда было как бы две волны: первые "активисты" и те которые стали писать после того как активистам стали выплачивать по 800 в качестве "исключения". Ну и кроме того что я давал на форуме "рыбу" того что надо писать - я тогда ещё вел долгие споры в чате с поддержкой первого уровня (фиксируя их ответы) и по телефону с их вторым уровнем. Поэтому думаю меня и мою семью тогда заметили и отметили. И это при том что по показателям тогда и нагрузка была поменьше и доходы намного белее и мои и супруги. Ей лимит кстати вернули всего на полгода раньше моего (приурочили ко дню рождения - был звонок с предложением открыть лимит). И ей лимит уже повышали трижды (мне с НГ уже дважды) при том что место жительства не менее проблемное с точки зрения близости оккупантов и обстрелов - Запорожье. Так что логика у банка какая-то своя - не понятная от слова совсем. Но то что блочат с "черной меткой" по каким-то своим критериям - не сомневаюсь Ну то что меня (и супругу тоже) тогда лишили лимита именно за стейки - нисколько не сомневаюсь. Просто писавших в НБУ тогда было как бы две волны: первые "активисты" и те которые стали писать после того как активистам стали выплачивать по 800 в качестве "исключения". Ну и кроме того что я давал на форуме "рыбу" того что надо писать - я тогда ещё вел долгие споры в чате с поддержкой первого уровня (фиксируя их ответы) и по телефону с их вторым уровнем. Поэтому думаю меня и мою семью тогда заметили и отметили. И это при том что по показателям тогда и нагрузка была поменьше и доходы намного белее и мои и супруги. Ей лимит кстати вернули всего на полгода раньше моего (приурочили ко дню рождения - был звонок с предложением открыть лимит). И ей лимит уже повышали трижды (мне с НГ уже дважды) при том что место жительства не менее проблемное с точки зрения близости оккупантов и обстрелов - Запорожье. Так что логика у банка какая-то своя - не понятная от слова совсем. Но то что блочат с "черной меткой" по каким-то своим критериям - не сомневаюсь WallNutPen Повідомлень: 1565 З нами з: 08.06.20 Подякував: 48 раз. Подякували: 496 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 18:27 Каким образом можно узнать в Привате дату списания со счета за покупку в магазине/интернете? В истории в Приват24 указывается дата и время оплаты в магазине/интернете. А списание когда?

Или списывают прям сразу же? candidat Повідомлень: 1462 З нами з: 30.09.15 Подякував: 5 раз. Подякували: 56 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 15 чер, 2026 19:11 candidat написав: Каким образом можно узнать в Привате дату списания со счета за покупку в магазине/интернете? В истории в Приват24 указывается дата и время оплаты в магазине/интернете. А списание когда?

Или списывают прям сразу же? Каким образом можно узнать в Привате дату списания со счета за покупку в магазине/интернете? В истории в Приват24 указывается дата и время оплаты в магазине/интернете. А списание когда?Или списывают прям сразу же?



банки сначала блокируют сумму покупки/расчетов картой, а позже - списывают. для клиента (если операция успешна) - день блокировки=дню оплаты... банки сначала блокируют сумму покупки/расчетов картой, а позже - списывают. для клиента (если операция успешна) - день блокировки=дню оплаты... Миша-клиент Повідомлень: 910 З нами з: 02.11.08 Подякував: 47 раз. Подякували: 112 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 16:25 Підкажіть, будь ласка, можливо, у когось був досвід. Чи зацікавиться банк рухом по рахункам, якщо за 2-3 дні будуть надходження та вихідні перекази в загальному на суму близько 100К грн., з урахуванням того, що раніше схожих транзакцій не було? Leviafan Повідомлень: 28 З нами з: 17.09.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 16:50 Leviafan написав: Підкажіть, будь ласка, можливо, у когось був досвід. Чи зацікавиться банк рухом по рахункам, якщо за 2-3 дні будуть надходження та вихідні перекази в загальному на суму близько 100К грн., з урахуванням того, що раніше схожих транзакцій не було? Підкажіть, будь ласка, можливо, у когось був досвід. Чи зацікавиться банк рухом по рахункам, якщо за 2-3 дні будуть надходження та вихідні перекази в загальному на суму близько 100К грн., з урахуванням того, що раніше схожих транзакцій не було?

Є деяка імовірність, особливо якщо зовні та назовні.

Банк якось тупо сприймає ще і свій же конверт. Надійшли кошти за ОВДП, хотів трохи їх конвертувати на конверт, так потрібна була відеоіндентифікація. Є деяка імовірність, особливо якщо зовні та назовні.Банк якось тупо сприймає ще і свій же конверт. Надійшли кошти за ОВДП, хотів трохи їх конвертувати на конверт, так потрібна була відеоіндентифікація. Ой+

Повідомлень: 7438 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 16:59 Ой+

Дякую, якщо в моєму випадку буде відеоідентифікація - не страшно, хвилююся, щоб не знадобилися документи на підтвердження походження коштів( Бо їх немає, родичам знадобилася допомога, ось і думаю тепер, чи ризикувати. Leviafan Повідомлень: 28 З нами з: 17.09.20 Подякував: 7 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 17:13 Leviafan В принципі сума мала для вимоги підтвердження доходів, але час від часу приват може перебдить. Бажано, щоб не було багато різних траншів від різних осіб і на різні особи. Ой+

Повідомлень: 7438 З нами з: 19.04.12 Подякував: 113 раз. Подякували: 1198 раз. Профіль 2 6 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 16 чер, 2026 17:55 Leviafan написав: Ой+

Дякую, якщо в моєму випадку буде відеоідентифікація - не страшно, хвилююся, щоб не знадобилися документи на підтвердження походження коштів( Бо їх немає, родичам знадобилася допомога, ось і думаю тепер, чи ризикувати. Дякую, якщо в моєму випадку буде відеоідентифікація - не страшно, хвилююся, щоб не знадобилися документи на підтвердження походження коштів( Бо їх немає, родичам знадобилася допомога, ось і думаю тепер, чи ризикувати.

Умолчательный лимит Меморандума - сотка в месяц. Очень вряд ли, что в этих пределах захотят какие-то документы.



Кстати, а в анкете какой максимальный ожидаемый оборот в месяц указывался? Это отдельный триггер. Умолчательный лимит Меморандума - сотка в месяц. Очень вряд ли, что в этих пределах захотят какие-то документы.Кстати, а в анкете какой максимальный ожидаемый оборот в месяц указывался? Это отдельный триггер. moveton

Повідомлень: 7092 З нами з: 23.03.18 Подякував: 139 раз. Подякували: 892 раз. Профіль 3 1 16 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 538539540541 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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