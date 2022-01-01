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Обслуговування в українських
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ОТП БАНК

ОТП БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

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ОТП БАНК 2.9 5 18
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
2
2- Погане. Некомпетентне.
28%
5
3- Задовільне. Хотілося б краще.
28%
5
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
11%
2
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 14:09

Поповнювати ісу з кл через портю - це тягнути в кабіні іси (як?) чи штовхати з кабіни порті? Неофіт. Дякую.
alibob
 
Повідомлень: 827
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 06 тра, 2026 14:38

alibob
Тільки в додатку ІСU (саме в додатку) поповнювати (тягнути) шляхом "поповнити онлайн", ліміт портмоне на це 29999 в міс з картки, максимум дві операції в межах цього ліміту.
Oberon
 
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Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 09:46

  ukr0014959 написав:Та вот хз, гарячка третій оператор стверджує, що то готівкова операція

так-так, тут головне всіх операторів задіяти, а краще ще й тікет створити.
KVV
 
Повідомлень: 1484
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 21:14

Re: ОТП БАНК

Пробував пройти реєстрацію в додатку і стати клієнтом віддалено (через Дію), але не вийшло :(
Додаток в кінці сказав звернутися в підтримку, а там відповіли наступне: "На жаль, банком прийнято рішення про відмову в підтриманні ділових відносин". Чому так, не пояснили.
Тут часто таке? Що їм могло не сподобатись?
Monk23
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Повідомлень: 282
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Повідомлення Додано: Вів 26 тра, 2026 22:29

  Monk23 написав:Пробував пройти реєстрацію в додатку і стати клієнтом віддалено (через Дію), але не вийшло :(
Додаток в кінці сказав звернутися в підтримку, а там відповіли наступне: "На жаль, банком прийнято рішення про відмову в підтриманні ділових відносин". Чому так, не пояснили.
Тут часто таке? Що їм могло не сподобатись?

Тобто, ніколи не були клієнтом банку і одразу відмова у ділових відносинах? :shock: :o
Щось новеньке..
lloydbanksua
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Повідомлень: 1804
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 00:50

lloydbanksua Так. От і я здивований, ніколи такого не було. Я звичайна людина, ніякий не ПЕП або інший "діяч". У багатьох банках є рахунки, користуюсь і все добре. А тут чомусь так...

Деякий час назад мене попросили з А-Банку та Південного. Але це було після тривалого користування і за перекази. Я просто документів їм не надав підтверджуючих. Така ситуація зараз у багатьох... Не знаю, може це якось пов'язано... :shock:
Monk23
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Повідомлень: 282
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Повідомлення Додано: Сер 27 тра, 2026 06:24

Re: ОТП БАНК

  Monk23 написав:Я звичайна людина, ніякий не ПЕП або інший "діяч".
Я теж так думав, поки як клієнт укргазбанку не вирішив оновити у них дані через відділення. Одна з систем банку віднесла мене до ПЕП. Інша -- ні.
Howl
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Повідомлень: 6467
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1
Повідомлення Додано: Чет 28 тра, 2026 20:12

Howl дурдом. Замість того щоб привести до ладу свої процеси, вони в рекламу вкладаються...
Monk23
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 08:22

Re: ОТП БАНК

  Monk23 написав:Деякий час назад мене попросили з А-Банку та Південного.

Мабуть це і було причиною відмови ОТП.
Arbitr
 
Повідомлень: 410
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  #<1 ... 40414243
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