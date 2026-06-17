Додано: Сер 10 чер, 2026 22:59

Howl написав: WallNutPen написав: ...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. ...а я был одним из тех кто писал в НБУ... В итоге за "стейки" 800 грн. тогда получил, но уже в июле лимит мне обнулили. Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.



Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его. Также жаловался, получил 800 ₴ кешбека, но лимит никто не трогал. Также банк не срезает кредитный лимит за мои покупки облигаций за счёт кредитный средств.Могу сказать, что Привату не нравится моя кредитная нагрузка (большое количество кредитных карт) + физическое нахождение в Донецкой области. Из-за чего о повышении кредитного лимита можно и не думать. Но и не отбирает его.

Ну то что меня (и супругу тоже) тогда лишили лимита именно за стейки - нисколько не сомневаюсь. Просто писавших в НБУ тогда было как бы две волны: первые "активисты" и те которые стали писать после того как активистам стали выплачивать по 800 в качестве "исключения". Ну и кроме того что я давал на форуме "рыбу" того что надо писать - я тогда ещё вел долгие споры в чате с поддержкой первого уровня (фиксируя их ответы) и по телефону с их вторым уровнем. Поэтому думаю меня и мою семью тогда заметили и отметили. И это при том что по показателям тогда и нагрузка была поменьше и доходы намного белее и мои и супруги. Ей лимит кстати вернули всего на полгода раньше моего (приурочили ко дню рождения - был звонок с предложением открыть лимит). И ей лимит уже повышали трижды (мне с НГ уже дважды) при том что место жительства не менее проблемное с точки зрения близости оккупантов и обстрелов - Запорожье. Так что логика у банка какая-то своя - не понятная от слова совсем. Но то что блочат с "черной меткой" по каким-то своим критериям - не сомневаюсь