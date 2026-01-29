Додано: Сер 17 чер, 2026 15:02

Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав: ----------------------------

ЛАД

Здесь - https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-16/read-the-14-point-draft-memorandum-between-the-us-and-iran?srnd=homepage-europe - приведен проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном.

Посмотрим, насколько это будет соответствовать окончательному тексту, но пока что выглядит очень неплохо. Для Ирана.

----------------------------

а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...



щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?.. ----------------------------Здесь -- приведен проект меморандума из 14 пунктов между США и Ираном.Посмотрим, насколько это будет соответствовать окончательному тексту, но пока что выглядит очень неплохо. Для Ирана.----------------------------а що головне - Іран зобов'язується не мати ядерної зброї - з чого все й почалося, хоча дехто намагався поставити це під сумнів. нагадаю, що якби Іран не намагався зробити ядерну зброю, то й ніяких проблем не мав би від початку...щось про терористів забули - чи Іран й далі буде дестабілізувати цілий регіон?.. "Незнание закона не освобождает от ответственности".

Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.

Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).

И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.

И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.

А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно. "Незнание закона не освобождает от ответственности".Легко жить, когда "не помнишь" (или не знаешь), что было раньше, а ориентируешься только на последние заявления Белого дома.Вот только Иран всегда и постоянно заявлял об отказе от ЯО и до сих пор является участником ДНЯО (подписал одним из первых ещё в 1968 и ратифицировал в 1970).И не Иран разорвал Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) (JCPOA или просто "Иранская ядерная сделка"). Это сделал Трамп во время предыдущего своего президентского срока.И не Иран прервал переговоры по вопросу ЯО и начал войну.А "від початку" ставился ещё и вопрос об иранской ракетной программе. Что-то об этом сегодня и вообще не слышно.

ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...



а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав? є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...



а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.



й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.



я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте... ЛАД, ну не можна так захищати різних покидьків, навіть якщо вони мають антиамериканську позицію...а про знищення Ізраілю Іран теж ніколи не казав?є слова, є дії. а от на попередних перемовинах як писали в пресі, іранські перемовники тиснули тим, що погоджуйтесь на наші умови, бо ми маємо вже урану на десять бомб... дотиснули, тепер все одно мають, але десь завалено в горах...а план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ, щоб не могли перевірити, що насправді він робить? й головне - припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня? аби було? отримали,що заслугували - Ізраіль чесно попереджав... ядерна зброя в Ірана - це настільки великі ризики для всього світу, що її не дозволять в найближчій перспективі.й ДНЯЗ підписав ще шах, а потім до влади прийшли ісламські радикали.я відразу казав про ядерну зброю, а якраз ви ЛАД намагалися сумніватися в цьому. а яка ваша думка щодо підтримки терористів? щось цю тему ви оминаєте...

Столкновение позиций: «Максималистские требования» vs «Неприемлемый компромисс»

Переговоры полностью зашли в тупик из-за того, что требования сторон были абсолютно несовместимы:

Позиция США и Израиля..............Позиция иранской делегации

Полный демонтаж: Требование навсегда ликвидировать ключевые ядерные центры (Фордо, Натанз и Исфахан).Сохранение инфраструктуры: Категорический отказ уничтожать объекты. Иран настаивал на своем праве на «мирный атом».

Вывоз урана: Иран должен был передать весь накопленный высокообогащенный уран Соединенным Штатам.Внутренний консорциум: Иран предлагал снизить уровень обогащения до 1,5% и перерабатывать уран внутри страны под контролем регионального консорциума.

Никаких сроков: Договор должен был быть бессрочным, без каких-либо статей о «закате» (sunset clauses).Временная заморозка: Тегеран был готов лишь приостановить обогащение на 3–5 лет (фактически до конца президентского срока Трампа).

Жесткие условия: Снятие санкций предлагалось сделать минимальным и поэтапным — только после многолетней проверки выполнения условий.Срочные уступки: Требование немедленного снятия экономических санкций.



Попытка Ирана перекупить Трампа «бизнес-подходом»

Понимая, что Трамп ценит экономические выгоды, в ходе финального раунда в Женеве 26 февраля 2026 года иранская делегация (с личного одобрения верховного лидера) пошла на беспрецедентный шаг. Они попытались сместить фокус с ядерных уступок на экономику и предложили США масштабный пакет соглашений:

- Допуск американских компаний к разработке иранских нефтегазовых месторождений и добыче критически важных минералов.

- Крупные контракты на закупку американских товаров.

Однако американская сторона сочла это попыткой уйти от главного вопроса. Администрация США заявила, что экономические бонусы возможны только после выполнения ядерных требований.



Финал: 27–28 февраля 2026 года

26 февраля Оман заявлял о «значительном прогрессе», а Аракчи называл эти раунды «лучшими в истории». Но за кулисами американские переговорщики были глубоко разочарованы. Вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что Вашингтон видит прямые доказательства того, что Тегеран экстренно пытается достроить элементы ядерного оружия.

Переговоры в Женеве закрылись в ночь на 27 февраля без какого-либо результата. Иран предупредил США избегать «излишних требований и просчетов», а консервативное духовенство в Тегеране заявило, что Иран никогда не примет «нулевое обогащение».

Времени больше не оставалось. Просчет сторон привел к тому, что дипломатический трек закрылся, и уже через сутки, утром 28 февраля 2026 года, США и Израиль начали массированную военную операцию, нанеся первые 900 авиаударов по Ирану.

Основные выводы от Bloomberg AI

.........

- Условия Меморандума о взаимопонимании пока не опубликованы, но реакция иранцев и израильтян позволяет предположить, что США, возможно, находятся не в значительно лучшем положении на переговорах, чем до начала боевых действий.

- Ожидается, что соглашение будет включать такие требования, как прекращение боевых действий, возобновление работы Ормузского пролива, возобновление ядерных переговоров и разблокирование замороженных иранских средств, но оно может не касаться других вопросов, таких как поддержка Ираном террористических группировок в регионе.

.........

Мы не можем быть уверены в условиях так называемого Меморандума о взаимопонимании, поскольку они ещё не опубликованы. Но тот факт, что иранцы ликуют, а израильтяне в ужасе, убедительно свидетельствует об обратном.



Всё это не вызвало бы критики, если бы решение о нападении на Исламскую Республику поставило США в значительно более выгодное положение на переговорах, чем до начала боевых действий.

То, что врать и перекручивать нехорошо, вас в детстве так и не научили."про знищення Ізраілю Іран" казав. Но в сегодняшних переговорах об этом не говориться ни слова."план дій чого розірвали - бо Іран обмежив доступ" - чистая ложь. Иран не "обмежував доступ" до разрыва сделки Трампом. И не нарушал другие пункты сделки."припинили перемовини - навіщо збагачувати уран до збройного рівня" - во-первых, 60% это ещё не "збройний рівень".Во-вторых, Иран начал это делатьразрыва ядерной сделки в мае 2018.Когда перемовини начинали, то об обогащении до 60% давно было известно.А вот что пишет ИИ о переговорах в январе-феврале 2026:К сожалению, форум не сохраняет табличную форму.Посмотрим, что Трамп подпишет сейчас.По "14 пунктам" больших достижений пока что не заметно.Можете ещё прочитать статью -. Это "Мнение", но достаточно обоснованное.Статья опубликована 15 июня до обнародования "14 пунктов".И ещё - убитый верховный лидер аятолла Али Хаменеи уже очень давно объявил фетву против ядерного оружия. И она всё ещё действует, несмотря на ряд сомнений на Западе о её эффективности. И как поведёт себя его сын ещё не известно.И да, они покидьки, но это не значит, что надо было начинать войну. Тем более, что результаты не понятны, т.е. даже принцип: "Победителей не судят", - тоже не срабатывает.