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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2026 12:10
Leviafan написав:
Вказано 40 тисяч
При сотне за 2-3 дня, да и за месяц - с высокой вероятностью будут проблемам.
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