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ПриватБанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 539540541542

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ПриватБанк 3.2 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
16%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
29%
25
4- Добре. Як і повинно бути.
29%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
14%
12
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 12:10

  Leviafan написав: Вказано 40 тисяч

При сотне за 2-3 дня, да и за месяц - с высокой вероятностью будут проблемам.
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 14:40

Ситуацію вирішили, долучили знайомих. Стосовно даних, буду звертатися на ГЛ для оновлення, бо у застосунку такої функції не бачу( Дякую всім за коментарі, поради та корисну інформацію.
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 19:07

А кто знает, в этом банке есть какой то регламент обработки заявки на выдачу наличных? Уже сутки висит в обработке . Это нормально или надо шпынять поддержку?
isafronov
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 22:43

  isafronov написав:А кто знает, в этом банке есть какой то регламент обработки заявки на выдачу наличных? Уже сутки висит в обработке . Это нормально или надо шпынять поддержку?

А как там сейчас вообще происходит? Раньше было так: указал отделение и день, в этот день пришло извещение, что деньги ждут, приходишь и забираешь. Всё всегда было чётко. Не помню, чтобы я за какими-то статусами обработки следил.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 11:34

isafronov
Маю досвід тільки з валютою, чи працює так само для гривень не підкажу. В Приват24 подавала заявку на видачу, обирала область, місто, відділення, в календарі - день для видачі, який мені підходить з запропонованих. За день до обраної дати приходило сповіщення, що заявку схвалено. В обраний день приходило сповіщення, що гроші прибули і доступні мені.
Leviafan
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 12:34

  moveton написав:
  isafronov написав:А кто знает, в этом банке есть какой то регламент обработки заявки на выдачу наличных? Уже сутки висит в обработке . Это нормально или надо шпынять поддержку?

А как там сейчас вообще происходит? Раньше было так: указал отделение и день, в этот день пришло извещение, что деньги ждут, приходишь и забираешь. Всё всегда было чётко. Не помню, чтобы я за какими-то статусами обработки следил.


Это общая практика банков у нас... В райфе мне еще как-то сказали, мол, могут выдать и раньше/без заявки при наличии бабок в кассе этого отделения (не зарезервированых), и как правило выдают "зелеными" вместо "синих", по заказу.
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  #<1 ... 539540541542
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