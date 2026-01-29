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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18117181181811918120
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:16

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:дехто тягав і шо? Гріх великий мішати державі грабити алкашів? :lol:


Про родичів-комуняк ти промовчав ... значит правда )

Хоча думаю, що ті, які були комуняками і ті, які тягали - були ті ж самі )

Не було в мене комуняк. І рускоязичних як ти теж не було. Патріоти пасивні моцно агресивні :lol:

Брехня - то гріх )
Були у тебе комуняки

Інакше, як тебе на військову кафедру занесло ? Та ще й до капітана запасу допартизанив ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:16

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:дехто тягав і шо? Гріх великий мішати державі грабити алкашів? :lol:


Про родичів-комуняк ти промовчав ... значит правда )

Хоча думаю, що ті, які були комуняками і ті, які тягали - були ті ж самі )

Не було в мене комуняк. І рускоязичних як ти теж не було. Патріоти пасивні моцно агресивні :lol:

а звидкы ты узявся, руськоязычный перекрасывся у суржыкоязычного?)
бодяжный кагор пьеш з фсбшныком гундяевым ...
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:28

ПентагонVSбандерлог

"Україні вдалося утримати лінію фронту і покращити свої позиції в деяких місцях – Пентагон"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/18/8040019/

бандерлог на 16ти мониторах видит лучше чем Пентагон?)
у него все плохо...хотя уже непонятно с какой стороны взгляд...
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:32

  pesikot написав:І мій малесенький штришок до угоди Трампа з Іраном

Трамп ! Знову ! Кинув партнера ! ...
Як завжди він це робить

Цього разу він кинув Ізраїль, не Бібі, хоча і його також, а саме весь Ізраїль

Будь ласка, не лайте 80-річного чоловіка, який стоїть головує в такій сильній в усіх категоріях держави як Сполучені штати Америки. Все що його держава робить відповідає її стратегічним цілям, які не висвітлюються у ЗМІ.

Є один сценарій стосовно питання нерозповсюдження зброї масового знищення у світі, який не дає мені спокою. І він збувається і виконується без виключень по всім пунктам, навіть самим фантастичним не тільки для мене. Я навіть мріяти про це не міг, бо вважав цей сценарій нереально ідеалістичним і навіть більш декларативним чим ефективним. Цей сценарій цікавий бо стосується України, яка відмовилась від ядерної зброї під міжнародні гарантії, і стосується кремлівській росії, яка погрожувала мирній Україні своєю ядерною зброєю, яка стала ядерним терористом, здійснивши військове захоплення двох атомних електростанцій в Україні в рамках своєї рейдерської операції щодо українських активів.

На сьогодні зостався тільки один останній пункт цього сценарію, який ще не виконано. Але він усім нам дуже сподобається, бо він справедливий і чесний по відношенню до України. Саме демократичний устрій в Україні, який вкрай важливий для питання мирного курсу нашої держави, дає надію на завершення цієї війни та відновленню розбитої інфраструктури та налагодженню чудового життя.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

До речі, а де Шміт ? який так хотів ударів по Мацкві ...

Мабуть, сидить десь переляканий і чекає нових методичек, в яких буде написано - "расіяне масштабують і нанесуть удари по Україні" ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 19:38

  Прохожий написав:"Україні вдалося утримати лінію фронту і покращити свої позиції в деяких місцях – Пентагон"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/18/8040019/

бандерлог на 16ти мониторах видит лучше чем Пентагон?)
у него все плохо...хотя уже непонятно с какой стороны взгляд...

Та не може бути, в Пентагоні розгледіли, що у України є карти ... )

Ну нічого, скоро Доні знову зверне увагу на російсько-українську війну і вмикне звичний трек "у України немає карт" ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 21:07

Якщо чесно я погано розумію
А де МИ програли від того що Трамп підписав?
Нафта вже 77 і буде далі падати бо Ірану дозволили повернутись на ринок(+/- 2 млн барелів/доба)
Санкції на педерацію Трамп вже повернув ( отже дисконт на їх жижу виросте до 20-30 доларів, і педерація замість продавати по 59 як закладено в їх Бюджеті( в якому навіть при цій цифрі 8 трлн дефіцит) буде продавати по 40...
Іран буде відновлювати свої збройні сили , а значить зменшиться потік озброєнь в педерацію з Ірану.

Тому
Може США і програло
але де наш ПРОГРАШ ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 22:26

  Прохожий написав:"Україні вдалося утримати лінію фронту і покращити свої позиції в деяких місцях – Пентагон"
https://www.pravda.com.ua/news/2026/06/18/8040019/

бандерлог на 16ти мониторах видит лучше чем Пентагон?)
у него все плохо...хотя уже непонятно с какой стороны взгляд...

А ти перед тим як по роялю постучати, спитай себе звідки Митрополит УПЦ Онуфрій.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 23:26

  Banderlog написав:А ти перед тим як по роялю постучати, спитай себе звідки Митрополит УПЦ Онуфрій.

Бандерлог, та і вас мало цікавить але орківська церква ніколи не мала автокефалії, а Онуфрій отримав томос )
Самовільний розкол: У 1448 році Московська митрополія самовільно проголосила незалежність від Константинопольського патріархату, не отримавши на це жодного церковного дозволу.
stm
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