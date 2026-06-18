При сотне за 2-3 дня, да и за месяц - с высокой вероятностью будут проблемам.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 чер, 2026 12:10
Додано: Сер 17 чер, 2026 14:40
Ситуацію вирішили, долучили знайомих. Стосовно даних, буду звертатися на ГЛ для оновлення, бо у застосунку такої функції не бачу( Дякую всім за коментарі, поради та корисну інформацію.
Додано: Сер 17 чер, 2026 19:07
А кто знает, в этом банке есть какой то регламент обработки заявки на выдачу наличных? Уже сутки висит в обработке . Это нормально или надо шпынять поддержку?
Додано: Сер 17 чер, 2026 22:43
А как там сейчас вообще происходит? Раньше было так: указал отделение и день, в этот день пришло извещение, что деньги ждут, приходишь и забираешь. Всё всегда было чётко. Не помню, чтобы я за какими-то статусами обработки следил.
Додано: Чет 18 чер, 2026 11:34
isafronov
Маю досвід тільки з валютою, чи працює так само для гривень не підкажу. В Приват24 подавала заявку на видачу, обирала область, місто, відділення, в календарі - день для видачі, який мені підходить з запропонованих. За день до обраної дати приходило сповіщення, що заявку схвалено. В обраний день приходило сповіщення, що гроші прибули і доступні мені.
Додано: Чет 18 чер, 2026 12:34
Это общая практика банков у нас... В райфе мне еще как-то сказали, мол, могут выдать и раньше/без заявки при наличии бабок в кассе этого отделения (не зарезервированых), и как правило выдают "зелеными" вместо "синих", по заказу.
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:21
Дякую. Саме за це я и питав, що повинен статус змінитися на заявка прийнята. Але раніше це було практично в день подачі заявки, або на наступний... Добре, чекаю на день до видачі.
Додано: Чет 18 чер, 2026 13:53
Любой банк может выдать сколько угодно, если в кассе свободные есть. Это само собой разумеется. Ему же приятнее - меньше вывозить в конце дня. Разговор был какая сейчас в Привате процедура получения под заказ, что стало нужно за статусом заявки следить. Раньше оно как-то так естественно происходило, что потребности смотреть на заявку не возникало. Но может и изменилось чего.
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:10
За останні пів року вдруге підняли кредліміт по Універсалці, вже до 135, при тому, що ніколи не вибирав більше 5-6 тис. і жодного разу не платив штрафи/пені/комісії тощо. От щоб шо?
Додано: Чет 18 чер, 2026 19:49
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