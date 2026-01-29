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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:16
Banderlog написав: Xenon написав:
вот и переговорились
(США Иран Израиль
)
А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир?
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.
Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:23
Вот и с кацапами точно такие переговоры могли бы быть
🤷♂️Іран закрив Ормузьку протоку та безстроково призупинив переговори зі США після ударів Ізраїлю по Лівану, — Bild.
Ми пішли на зустріч не через відчай — це Іран був у відчаї. Вони не отримають жодних грошей — навіть десяти центів, — Трамп.
«Вони — закінчені! Ми дочекаємося завершення 60-денного терміну».
Востаннє редагувалось Xenon
в П'ят 19 чер, 2026 15:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:34
pesikot написав: Banderlog написав: Xenon написав:
вот и переговорились
(США Иран Израиль
)
А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир?
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.
Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )
Хто тобі сказав що вони щось повинні?)
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 14:50
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
А шо там сталось? Хто не дав договоритись про мир?
Коли я тут писав що це іраноізраїльська війна тут всі шуміли) єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.
Якщо це не війна США, то що вони там забули и чому саме вони повинні заключати мир ? )
Хто тобі сказав що вони щось повинні?)
Banderlog написав:
єдиний шанс миру для сша це заключити його одноосібно.
Чи вже не повинні, бо у тебе концепція помінялась )
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:38
pesikot написав:
Чи вже не повинні, бо у тебе концепція помінялась )
я розумію, що тобі мисль, що трампа може влаштовувати хаос в затоці неприйнятна, але так воно і є.
Казки що дід хоче бути втішним медалькою за премію миру мяко кажучи не оправдались. Трамп мотивується не медальками а багатством.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:42
Banderlog написав:
я розумію, що тобі мисль, що трампа може влаштовувати хаос в затоці неприйнятна, але так воно і є.
Казки що дід хоче бути втішним медалькою за премію миру мяко кажучи не оправдались. Трамп мотивується не медальками а багатством.
Я з тобою то згодний.
Але мені здається, що ти трохи переоцінюєш його інтелект.
Він і молодий не блищав ним. А зараз, як деменція почалась...
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 15:58
Banderlog написав: pesikot написав:
Чи вже не повинні, бо у тебе концепція помінялась )
я розумію, що тобі мисль, що трампа може влаштовувати хаос в затоці неприйнятна, але так воно і є.
Казки що дід хоче бути втішним медалькою за премію миру мяко кажучи не оправдались. Трамп мотивується не медальками а багатством.
Моя тобі порада - не кажи за інших, що вони думають )
Бо саме Трамп влаштував все те, що маємо зараз
Про казки теж не пиши, бо саме Трамп за премією миру гонявся, як кіт за мишею.
Навіть інший довелось віддати ту медальку на втіху деменційному старцю
Ну а що Трамп - це жлоб, який думає лише про гроші, ну так це аксіома.
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Додано: П'ят 19 чер, 2026 16:08
sashaqbl написав: Banderlog написав:
я розумію, що тобі мисль, що трампа може влаштовувати хаос в затоці неприйнятна, але так воно і є.
Казки що дід хоче бути втішним медалькою за премію миру мяко кажучи не оправдались. Трамп мотивується не медальками а багатством.
Я з тобою то згодний.
Але мені здається, що ти трохи переоцінюєш його інтелект.
Він і молодий не блищав ним. А зараз, як деменція почалась...
був один пристаркуватий, прийшов ще більш пристаркуватіший,
у вас якийсь пунктік на "роль особистості в історії"
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