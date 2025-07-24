RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 173174175176

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 15 чер, 2025 06:12

  klug написав:
  andrey291263 написав:
  klug написав:Я правильно розумію, що ліміт на оплати з 3DS тут не піднімається вище 15к/доба чи є якийсь варіант з цим боротися?

підіймається
у додатку обираєте карту, ліміти, встановлюєте скільки треба

У застосунку більше 15к не приймає (добовий на всі витрати значно більший). У документі на сайті знайшов, що 15к - це максимум для 3DS. Спробую ще через гарячу лінію.

А як висвічується відмова при неуспішній операції - так і пише - перевищений ліміт по 3д секьюр?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1059
З нами з: 02.09.19
Подякував: 369 раз.
Подякували: 71 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 14:54

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Укрсіб перший з банків який розблоковує рахунки після зняття арешту, інші тормозять, можуть навіть не в той же день розблокувати

ощад взагалі досі мовчить, хоча по ідеї має одним з перших
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 15:56

  quadro_tony_da написав:Укрсіб перший з банків який розблоковує рахунки після зняття арешту, інші тормозять, можуть навіть не в той же день розблокувати

ощад взагалі досі мовчить, хоча по ідеї має одним з перших

Як ви так робите?)
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18133
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 950 раз.
 
Профіль
 
3
Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 17:17

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  sens написав:Як ви так робите?)


закон прийняли цього року шо фопи мають есв сплачувати, раніше були звільнені від цього

ми фоп закрили в січні і есв за 2024 не заплатили
а вони нам нарахували за це борг, хоч і немали
через суд можна було оскаржити але треба було срочно рахунки розблокувати так шо заплатити 15к :shock:
quadro_tony_da
Аватар користувача
 
Повідомлень: 323
З нами з: 05.04.24
Подякував: 4 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 16:39

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Ну шозах... Нью кард и Болт можна відкрити в додатку тільки новим клієнтам, а хто вже має рахунки в банку — топайте до відділення. Шо за голова таке придумала...
Ferlakur
 
Повідомлень: 4407
З нами з: 14.10.08
Подякував: 320 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 21:20

  Ferlakur написав:Ну шозах... Нью кард и Болт можна відкрити в додатку тільки новим клієнтам, а хто вже має рахунки в банку — топайте до відділення. Шо за голова таке придумала...

За Болт не знаю, Нюшка в принципі лише для нових коієнтів.
klug
 
Повідомлень: 8841
З нами з: 18.08.14
Подякував: 371 раз.
Подякували: 1240 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 20 чер, 2025 23:33

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

klug написав:За Болт не знаю, Нюшка в принципі лише для нових коієнтів.


Болта в прошлом августе открывал через чат
Chicheva
 
Повідомлень: 284
З нами з: 02.09.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 16 лип, 2025 10:26

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

01.07. на вайбер прислали запрошення :
Маємо для Вас новину!
У липні Ви можете отримати 10% кешбеку за проведені розрахунки...

По факту,
тиждень підтримка шукала умови акції,
другий тиждень менеджерка шукала шаблон угоди, яку треба підписати.

Сьогодні 16.07. приходить відповідь :
з технічних причин в цьому періоді немає можливості підписати додаткову угоду. Прохання звернутись повторно якщо знову надійде смс.
--
Клоуни. Банк - цирк шапіто
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 06.03.09
Подякував: 19 раз.
Подякували: 192 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:03

Так-с. А тут можливо дізнатися заздалегідь ліміт на перекази, 50 чи 100 т, і чи є десь у застосунку лічильник?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3601
З нами з: 31.03.13
Подякував: 35 раз.
Подякували: 309 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 20:35

  novichok написав:Так-с. А тут можливо дізнатися заздалегідь ліміт на перекази, 50 чи 100 т, і чи є десь у застосунку лічильник?

Тільки питати через підтримку.
Лічильників немає.
andrey291263
 
Повідомлень: 14
З нами з: 28.04.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 173174175176
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: M-Audio, PUMB, valya і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6656)
24.07.2025 20:46
Ринок ОВДП (9234)
24.07.2025 20:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.