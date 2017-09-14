budivelnik написав:Дурень-думкою багатіє... ТМ Народна Мудрість(с) Завжди і всюди - була еліта ... для якої нічого не жаліли і яка була КРАЩОЮ від інших.... Тому перше відділення. першого взводу, першої роти,першого батальйону - завжди було кращим ніж третє відділення, третьої роти , третього батальйону... Що в армії , що в цивільному житті.
Тому притягувати за вуха взірцеву частину, з зірковим командиром...який САМОСТІЙНО обирає кого брати З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно. А в масштабах Держави - взагалі помилково. В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... але в ній завжди є 5% Будівельників які в Україні живуть як середньостатистичний швед.....
Ну і до чого ці "5% найуспішніших" (С) привели державу?
А з якого будуна ти вирішив що я буду тебе кудись вести? Ти особисто - погоджуєшсяч робити те що я кажу? (20 років відкладати 30% заробленого і реінвестовувати їх в себе ?) То якщо ти ХОЧЕШ йти( і йдеш) своїм шляхом - то якого милого я за твої хотєлки повинен відповідати?
detroytred написав:Умови... Управлінці створюють умови. Умови, які і визначають поведінку учасників-виконавців-підлеглих хоч в ринку, хоч у війську, хоч де. І одні і ті ж самі люди в залежності від створених умов ведуть себе зовсім по-різному.
Да, кеп. Ти знов зістряпав класичного свого єралашика на підміні предмету. Предметом був сам принцип - залежності повідінки людей від умов, в яких вони знаходяться (які для них створені).
А не рішення зробити всім елітні умови. Що кеп-очевидно є неможливим.
Зато можливо покращувати умови отим неелітним. І до цього треба прямувати. Покращувати умови... Робити умови сприятливими.
Тобі не набридло, дурню, перекручувати? (Вершиною чого є оте твоє про відсотки старлеїв). Лісом, клоун, лісом. Недовго ти втримався бути самодостатнім 😁😁😁
І гвіздок тобі у лоба --- за його словами у нього зараз в його полку 60+% бувших сзч-ників. На твоє оце: *З стандартним полком куди йде наповнення бійцями ПІСЛЯ того як їх оглянув Верес, потім ще пяток Мадьярів... - як мінімум не коректно. А в масштабах Держави - взагалі помилково. В Державі не можна змінити середньостатичний склад Держави... *
Тобто оці сзч-ки для одних умов (пішли в сзч з-за отих умов); а для інших умов (тобто умов у Вереса) - стають героями.. Одні і ті ж самі люди!!!!!!!!!!!!! Я тобі про це 15+ років вказую. І приклад навпіл розділеного міста (між Мексикою і Штатами) наводив, двох Корей і т.д.
А ти співай далі про тіко 5% будівельників комунізму. Ой.. капіталізму.
Воно ще огризається! "Еліти" нічого не хочуть робити, а гречкосії мають?
Саме так. Розривати це замкнене порочне коло мають еліти. Бо. В них можливостей на порядки порядків більше, ніж у пересічних.
Точніше в їх руках всі інструменти-важелі для цього. Да і їх банально менше ... можуть між собою хоч якось "домовитись".