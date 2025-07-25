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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 174175176177

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 22:38

  andrey291263 написав:
  novichok написав:Так-с. А тут можливо дізнатися заздалегідь ліміт на перекази, 50 чи 100 т, і чи є десь у застосунку лічильник?

Тільки питати через підтримку.
Лічильників немає.

Підтримка не скаже поки не зробиш платіж, а на наступний місяц ліміти взагалі змінитися можуть.

У знайомого той місяць було 100, а цей зробили 50т. на перекази 40т.заморозились майже на три тижні, бо знімати з комісом не схотів.
До речі, якщо карта НЮ,то можливо заімєть ще якусь, безкоштовну для зьому гривні?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 24 лип, 2025 23:21

  novichok написав:У знайомого той місяць було 100, а цей зробили 50т. на перекази 40т.заморозились майже на три тижні, бо знімати з комісом не схотів.
До речі, якщо карта НЮ,то можливо заімєть ще якусь, безкоштовну для зьому гривні?

шо прям ню 🤭? ну картку болт ще спробуйте. пакетна пропозиція All inclusive то буде шось платно: ви зарахування чи РКО, вже не памʼятаю. а може і зняття платне. ну там дорого короче.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 00:09

Будем оперувати в межах 50к
novichok
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Повідомлень: 3604
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Подякував: 35 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 лип, 2025 13:10

Актуалізація даних

Висвітилось повідомлення актуалізації даних.

Все зробив (вже декілька разів поспіль), все успішно підтягнув з Дії і оновив анкету, але система ЗРАЗУ, після натискання останньої кнопки, вибиває:
"Оновлення ваших персональних даних, наданих через UKRSIB online, потребує додаткового уточнення, зверніться до відділення банку. За додатковою інформацією звертайтесь за номером 729 (безкоштовно з моб.телефону) або +380445900690 для дзвінків за кордон."

Персональний менеджер не може допомогти.
Чи є тут представник банку, який пояснить, якого чорта я маю кудись їхати з паперами? Бо у мене бажання тепер закрити рахунок онлайн, без відвідування відділення.
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