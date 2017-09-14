Додано: Пон 22 вер, 2025 02:31

Что вы думаете о Дэн Сяопине

Мои чувства [сейчас] смешанные. Он, безусловно, был освободителем для Китая и для меня. Без него Китай после смерти Мао превратился бы в новую Северную Корею. Но он решил не отрекаться от Мао, и Китай продолжал оставаться репрессивным обществом, с Тяньаньмэнь. И это также позволило Китаю попытаться вернуться к временам Мао, к тем недобрым старым временам.

По-моему интересное интервью -Может быть, вам тоже.В СССР пошли дальше.Хрущёв довёл дело до конца, не ограничившись разоблачением Берии, Кобулова и пр., но и отрёкся от Сталина, признав именно его главным виновником преступлений режима и прямо назвав его сталинским, а не возложив вину на подручных - Ягоду, Ежова, Берию.Поэтому возрождение сталинских порядков в Союзе было невозможно, несмотря на достаточно большое количество оставшихся поклонников Сталина. Поэтому же на Западе, да и во всём мире есть много маоистов, но практически нет сталинистов (во всяком случае, я о них не слышал).