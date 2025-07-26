novichok написав:Так-с. А тут можливо дізнатися заздалегідь ліміт на перекази, 50 чи 100 т, і чи є десь у застосунку лічильник?
Тільки питати через підтримку. Лічильників немає.
Підтримка не скаже поки не зробиш платіж, а на наступний місяц ліміти взагалі змінитися можуть.
У знайомого той місяць було 100, а цей зробили 50т. на перекази 40т.заморозились майже на три тижні, бо знімати з комісом не схотів. До речі, якщо карта НЮ,то можливо заімєть ще якусь, безкоштовну для зьому гривні?
novichok написав:У знайомого той місяць було 100, а цей зробили 50т. на перекази 40т.заморозились майже на три тижні, бо знімати з комісом не схотів. До речі, якщо карта НЮ,то можливо заімєть ще якусь, безкоштовну для зьому гривні?
шо прям ню 🤭? ну картку болт ще спробуйте. пакетна пропозиція All inclusive то буде шось платно: ви зарахування чи РКО, вже не памʼятаю. а може і зняття платне. ну там дорого короче.
Все зробив (вже декілька разів поспіль), все успішно підтягнув з Дії і оновив анкету, але система ЗРАЗУ, після натискання останньої кнопки, вибиває:
"Оновлення ваших персональних даних, наданих через UKRSIB online, потребує додаткового уточнення, зверніться до відділення банку. За додатковою інформацією звертайтесь за номером 729 (безкоштовно з моб.телефону) або +380445900690 для дзвінків за кордон."
Персональний менеджер не може допомогти. Чи є тут представник банку, який пояснить, якого чорта я маю кудись їхати з паперами? Бо у мене бажання тепер закрити рахунок онлайн, без відвідування відділення.