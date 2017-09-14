RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:18

  Banderlog написав:
  Shaman написав:бо знаю інші історії - хочеш електриком працювати - то диплом трудова й В1. В2 так не вимагають. немає В1 - в іншому місці можуть взяти - але лише на мінімалку.

найбільш цікаво, що казки про Європу розповідають люди, які цим ніколи в житті не займались. а історії з інтернету переповідати - багато розуму не треба. на форумі навіть профі є з цього :lol:

ага, розкажи закарпатцям як в європу їздити на заробітки ... балабол :lol:

а ви не плутайте поїхав на заробітки, й поїхав в еміграцію. сперечаємось аби посперечатись, навіть не думаючи?

хтось з присутніх хоче сказати, що в Німеччині можна влаштуватися на нормальну роботу без сертифікату мови? скажіть, якщо я неправий. й приклад, що без нього пропонували мінімальну зп - він же з життя...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:18

  Shaman написав:
  katso написав:Ха, класно в сторону ушел :lol:
напомню суть дискуссии:
Флер написала что мало кто поедет за границу потому что там нет своего жилья
Я написал что у молодежи и тут нет своего жилья
Ты написал "если б хотели то что мешало им выехать до войны"
Я написал что и так до войны многие выехали, привел в пример сокращение населения на 10 миллионов
Ты парировал что это не украинцы а проживающие на территориии УССР россияне
Я сказал что они все равно участвовали в экономике страны которой все равно украинец ты, татарин или еврей пока ты тут работаешь

И дальше Ваш аргумент выше в стиле "мне пофиг что будет со страной я себе уже нахомячил" :roll: Или как это еще понимать этот патриотический пост
"Від того що ти і твої знайомі виїдуть - я і мої знайомі гірше жити не стануть"

......
а чого не їхали раніше - ніхто на це питання не відповідає.

Та я ж тебе только сегодня раза два писал ответ: потому не ехали, что в этой стране кордоны еще ни разу не запирали. Теперь же народ "намек" поймёт...
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:26

Біблійний сюжет

  fox767676 написав:Трамп посеред нас!
Блага звістка з нескорених Броварів

Біблійний сюжет
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:33

в граніт

  fox767676 написав: "скажите что строить капитализм - построю , социализм - построю, технократу все равно" . но тратить жизнь на стройку д*л*бизма - выше человеческих сил.

на скрижалі
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 22:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:Біблійний сюжет

біблія взагалі доволі діалектичне чтиво
якщо стародавні греки та індійці започаткували логіку, то євреї спромоглися на якусь подобу прото-діалектики
там є і подвійне заперечення і боротьба та єдність протилежнстей
я в дитинстві ,коли зламав телеприставку,читав як біблію так і ХРЕСТоматію по партійному будівництву. Ну суперечки Павла і Петра дуже схожі на дискусію Леніна з Троцьким, Даном та Аксельродом на 2му зїзді.
А вже у 18 років написав програму на Delphi щоб прорахувати число звіра
