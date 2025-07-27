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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 175176177178

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 11:55

  Amethyst написав:Для баксів є Пшек і Нємчура.
І взагалі, вже на ойро треба переходити 🛎️

хто такий Нємчура?)
24589
 
Повідомлень: 228
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 24 раз.
 
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  #<1 ... 175176177178
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