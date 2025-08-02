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UKRSIBBANK BNP Paribas Group
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 лип, 2025 11:55
Amethyst написав:
Для баксів є Пшек і Нємчура.
І взагалі, вже на ойро треба переходити 🛎️
хто такий Нємчура?)
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Додано: Нед 27 лип, 2025 14:05
https://procreditbank.com.ua/
24589 написав: Amethyst написав:
Для баксів є Пшек і Нємчура.
І взагалі, вже на ойро треба переходити 🛎️
хто такий Нємчура?)
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novichok
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Додано: Суб 02 сер, 2025 10:11
З 2 вересня 2025 року в UKRSIBBANK BNP Paribas Group будуть діяти нові базові тарифи обслуговування карткових та накопичувальних рахунків.https://ukrsibbank.com/news-post/updati ... s-09-2025/
Сэп теперь по 2 грн, у Болта онлайн-информ+ 30 грн.
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