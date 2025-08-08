RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 21:35

А якщо гасити борг за кредиткою овер 100к - це теж обов'язкове рандеву з фін. шмоном тут, як і при заведенні на дебетову/поточний? Жабоїди провокують...
klug
 
Повідомлень: 8863
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 23:19

  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:А Білінгова дата коли: 14 чи 15?
А Дата платежу -- 10го?
Тобто ОМП можна спокійно платити як і погашати сам грейс до 10го 18:00? :wink:

У мене білінгова 11-го, платежу 5-го. Нема ніяких "ОМП до 5 числа наступного місяця".

В мене був і в умовах продукту передбачено:
"Обов’язковий платіж

Платіж, який дорівнює 2 % (min 50 UAH ) від суми заборгованості на дату формування платежу, а також відсотків та комісій, нарахованих в минулому місяці."

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... ping-card/
ternofond
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 25.08.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 06 сер, 2025 23:27

  ternofond написав:
  Ferlakur написав:
  Amethyst написав:А Білінгова дата коли: 14 чи 15?
А Дата платежу -- 10го?
Тобто ОМП можна спокійно платити як і погашати сам грейс до 10го 18:00? :wink:

У мене білінгова 11-го, платежу 5-го. Нема ніяких "ОМП до 5 числа наступного місяця".

В мене був і в умовах продукту передбачено:
"Обов’язковий платіж

Платіж, який дорівнює 2 % (min 50 UAH ) від суми заборгованості на дату формування платежу, а також відсотків та комісій, нарахованих в минулому місяці."

https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... ping-card/
так ніхто ж і не заперечує, що є ОМП. Питання чого його окремо платити, якщо клієнт регулярно гасить сам грейс, тобто ніколи не платить отих 44,99% :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6598
З нами з: 05.05.21
Подякував: 507 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 00:55

  klug написав:А якщо гасити борг за кредиткою овер 100к - це теж обов'язкове рандеву з фін. шмоном тут, як і при заведенні на дебетову/поточний? Жабоїди провокують...


Чому обов'язкове?
пів року гашусь більше 100К
чи воно потім наздожене?
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2899
З нами з: 19.03.09
Подякував: 169 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 02:13

З лютого минулого року ліміт 200к. При одному з погашень був дзвінок з фінмону, частину кред ліміту гасив тоді СЕПом з ізі 10 підходів по 9к, задовольнилися усними поясненнями. Після цього гашусь 4-5 СЕПнадходженнями, поки тихо.
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3623
З нами з: 31.03.13
Подякував: 36 раз.
Подякували: 311 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 11:57

  KVV написав:angra може. по кредитках що видавалися раніше дати 20те і 26те
а навіщо цей зазор в 6 днів? а якшо загаситись 5-го, і почати тратити 7-го?
24589
 
Повідомлень: 238
З нами з: 08.06.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 12:33

  angra написав:ukr0014959
Опа. А що таке може бути ? Картка здається та сама у всіх а дати різні. У мене теж розрахункова дата 11-го а платежу 5-го.


манагер розповідала, що міняють ті дати. Зараз 11 і 5, ьуло 15 і 10, а ще раніше 26 і 20. ХЗ для чого то роблять
ukr0014959
 
Повідомлень: 508
З нами з: 05.01.16
Подякував: 18 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 15:33

  ukr0014959 написав:
  angra написав:ukr0014959
Опа. А що таке може бути ? Картка здається та сама у всіх а дати різні. У мене теж розрахункова дата 11-го а платежу 5-го.


манагер розповідала, що міняють ті дати. Зараз 11 і 5, ьуло 15 і 10, а ще раніше 26 і 20. ХЗ для чого то роблять
Думаю, що т.ч. вирівнюють обіг. Бо, наприклад, от Привату подобається, що всі гасяться 25го, а Сібасу ні. І він сам розподіляє дати, а Сеня дає на откуп клієнту, де РД відповідає даті Договору. Мені таке підходить, теж дозволяє розподілити суми погашення протягом місяця :P
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6598
З нами з: 05.05.21
Подякував: 507 раз.
Подякували: 1310 раз.
 
Профіль
 
4
1
1
10
Повідомлення Додано: Чет 07 сер, 2025 23:42

  24589 написав:
  KVV написав:angra може. по кредитках що видавалися раніше дати 20те і 26те
а навіщо цей зазор в 6 днів?

Бо пільговий період до 56 днів, а не до 62-х.
  24589 написав:а якшо загаситись 5-го, і почати тратити 7-го?

То гаситися доведеться у наступному місяці, а не через місяць, бо витрата увійде у той ПП, що почався з 11-го числа попереднього, а не у той, що почнеться 11-го числа цього.
klug
 
Повідомлень: 8863
З нами з: 18.08.14
Подякував: 373 раз.
Подякували: 1244 раз.
 
Профіль
 
1
4
