Додано: Сер 06 сер, 2025 21:35
А якщо гасити борг за кредиткою овер 100к - це теж обов'язкове рандеву з фін. шмоном тут, як і при заведенні на дебетову/поточний? Жабоїди провокують...
Додано: Сер 06 сер, 2025 23:19
Ferlakur написав: Amethyst написав:
А Білінгова дата коли: 14 чи 15?
А Дата платежу -- 10го?
Тобто ОМП можна спокійно платити як і погашати сам грейс до 10го 18:00?
У мене білінгова 11-го, платежу 5-го. Нема ніяких "ОМП до 5 числа наступного місяця".
В мене був і в умовах продукту передбачено:
"Обов’язковий платіж
Платіж, який дорівнює 2 % (min 50 UAH ) від суми заборгованості на дату формування платежу, а також відсотків та комісій, нарахованих в минулому місяці."
https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... ping-card/
Додано: Сер 06 сер, 2025 23:27
ternofond написав: Ferlakur написав: Amethyst написав:
А Білінгова дата коли: 14 чи 15?
А Дата платежу -- 10го?
Тобто ОМП можна спокійно платити як і погашати сам грейс до 10го 18:00?
У мене білінгова 11-го, платежу 5-го. Нема ніяких "ОМП до 5 числа наступного місяця".
В мене був і в умовах продукту передбачено:
"Обов’язковий платіж
Платіж, який дорівнює 2 % (min 50 UAH ) від суми заборгованості на дату формування платежу, а також відсотків та комісій, нарахованих в минулому місяці."
https://ukrsibbank.com/cards/private-in ... ping-card/
так ніхто ж і не заперечує, що є ОМП. Питання чого його окремо платити, якщо клієнт регулярно гасить сам грейс, тобто ніколи не платить отих 44,99%
Додано: Чет 07 сер, 2025 00:55
klug написав:
А якщо гасити борг за кредиткою овер 100к - це теж обов'язкове рандеву з фін. шмоном тут, як і при заведенні на дебетову/поточний? Жабоїди провокують...
Чому обов'язкове?
пів року гашусь більше 100К
чи воно потім наздожене?
Додано: Чет 07 сер, 2025 02:13
З лютого минулого року ліміт 200к. При одному з погашень був дзвінок з фінмону, частину кред ліміту гасив тоді СЕПом з ізі 10 підходів по 9к, задовольнилися усними поясненнями. Після цього гашусь 4-5 СЕПнадходженнями, поки тихо.
Додано: Чет 07 сер, 2025 11:57
KVV написав: angra
може. по кредитках що видавалися раніше дати 20те і 26те
а навіщо цей зазор в 6 днів? а якшо загаситись 5-го, і почати тратити 7-го?
Додано: Чет 07 сер, 2025 12:33
angra написав: ukr0014959
Опа. А що таке може бути ? Картка здається та сама у всіх а дати різні. У мене теж розрахункова дата 11-го а платежу 5-го.
манагер розповідала, що міняють ті дати. Зараз 11 і 5, ьуло 15 і 10, а ще раніше 26 і 20. ХЗ для чого то роблять
Додано: Чет 07 сер, 2025 15:33
ukr0014959 написав: angra написав: ukr0014959
Опа. А що таке може бути ? Картка здається та сама у всіх а дати різні. У мене теж розрахункова дата 11-го а платежу 5-го.
манагер розповідала, що міняють ті дати. Зараз 11 і 5, ьуло 15 і 10, а ще раніше 26 і 20. ХЗ для чого то роблять
Думаю, що т.ч. вирівнюють обіг. Бо, наприклад, от Привату подобається, що всі гасяться 25го, а Сібасу ні. І він сам розподіляє дати, а Сеня дає на откуп клієнту, де РД відповідає даті Договору. Мені таке підходить, теж дозволяє розподілити суми погашення протягом місяця
Додано: Чет 07 сер, 2025 23:42
24589 написав: KVV написав: angra
може. по кредитках що видавалися раніше дати 20те і 26те
а навіщо цей зазор в 6 днів?
Бо пільговий період до 56 днів, а не до 62-х.
24589 написав:
а якшо загаситись 5-го, і почати тратити 7-го?
То гаситися доведеться у наступному місяці, а не через місяць, бо витрата увійде у той ПП, що почався з 11-го числа попереднього, а не у той, що почнеться 11-го числа цього.
