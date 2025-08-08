RSS
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:15

  _Mykola_ написав:Чому тут така тиша щодо зміни 16 тарифних планів, які фактично роблять ці продукти зокрема, і банк загалом, не цікавим? :lol:

Ну я виторгував у дружини дозвіл на 10 коміс в міс по 2 грн для СЕПів...
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:39

Amethyst
СЕП та поповнення мобільних, то не основні "покращення". :D
Введення щомісячної плати за обслуговування рахунків у 50 грн/міс + 30 грн/міс за смс інформування, причому, для двох типів інформування Inform/Inform+, без підключення якого той же Google Pay чи онлайн банкінг працювати не буде. Ну і, відповідно виходимо на рівень річного обслуговування рахунку, який ніяк не відповідає ринковим реаліям, і рівню обслуговування/карток. :D
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:45

Re: UKRSIBBANK BNP Paribas Group

  _Mykola_ написав:Google Pay чи онлайн банкінг працювати не буде
Банкінг у мене на пушах працює, а у ГПея своя окрема розсилка ОТП-паролів
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:46

  Amethyst написав:
  _Mykola_ написав:Google Pay чи онлайн банкінг працювати не буде
Банкінг у мене на пушах працює, а у ГПея своя окрема розсилка ОТП-паролів

Пей не працює якщо не підключений Inform+
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:54

  _Mykola_ написав:
  Amethyst написав:
  _Mykola_ написав:Google Pay чи онлайн банкінг працювати не буде
Банкінг у мене на пушах працює, а у ГПея своя окрема розсилка ОТП-паролів

Пей не працює якщо не підключений Inform+

Первинне(ініціалізація) підключення не працює і тьотя не каже пароля...
Amethyst
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 18:54

Закриття рахунків

У зв'язку з введенням плати за смс інформування вирішив закрити Болт. Може хтось підкаже, чи можна його закрити дистанційно?
Востаннє редагувалось 1finanсier в П'ят 08 сер, 2025 20:55, всього редагувалось 1 раз.
1finanсier
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:24

  emeta написав:
  klug написав:А якщо гасити борг за кредиткою овер 100к - це теж обов'язкове рандеву з фін. шмоном тут, як і при заведенні на дебетову/поточний? Жабоїди провокують...

Чому обов'язкове?
пів року гашусь більше 100К
чи воно потім наздожене?
  novichok написав:З лютого минулого року ліміт 200к. При одному з погашень був дзвінок з фінмону, частину кред ліміту гасив тоді СЕПом з ізі 10 підходів по 9к, задовольнилися усними поясненнями. Після цього гашусь 4-5 СЕПнадходженнями, поки тихо.

1. Загасив 4.8 СЕПом 56т і 5.8 у відділенні під 244т. Лише усне питання про джерела із запевненням, що більше питань не буде і довелося почекати хв.15 поки нач.від. проб'є дозвіл і оформить ордер.

2. Якщо купити в Дії в пт з 16-17 год. або на вихідних, то є впевненість, що раніше пн не спишуть?
Минулого міс списання було в дні купівель, але то в робочі середдення
Visky
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 19:36

  _Mykola_ написав:Введення щомісячної плати за обслуговування рахунків у 50 грн/міс + 30 грн/міс за смс інформування, причому, для двох типів інформування Inform/Inform+


по звичайній НюКарт буде й абонплата, й не відключаємий платний Online-inform(без +) ?
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:00

  Amethyst написав:
  _Mykola_ написав:Чому тут така тиша щодо зміни 16 тарифних планів, які фактично роблять ці продукти зокрема, і банк загалом, не цікавим? :lol:

Ну я виторгував у дружини дозвіл на 10 коміс в міс по 2 грн для СЕПів...

А я от розмірковую, чи варто перейти до іншого банку, чи "пожертвувати" двома-трьома комісіями за переказ на місяць. В принципі, мені тут нічим не цікаво, суто задля диверсифікації.
Повідомлення Додано: П'ят 08 сер, 2025 20:13

  flysoulfly написав:
  _Mykola_ написав:Введення щомісячної плати за обслуговування рахунків у 50 грн/міс + 30 грн/міс за смс інформування, причому, для двох типів інформування Inform/Inform+


по звичайній НюКарт буде й абонплата, й не відключаємий платний Online-inform(без +) ?

А де написано про зміни в інформуванні? Я тільки зміи в тарифам на обслуговування бачу.
