Amethyst СЕП та поповнення мобільних, то не основні "покращення". Введення щомісячної плати за обслуговування рахунків у 50 грн/міс + 30 грн/міс за смс інформування, причому, для двох типів інформування Inform/Inform+, без підключення якого той же Google Pay чи онлайн банкінг працювати не буде. Ну і, відповідно виходимо на рівень річного обслуговування рахунку, який ніяк не відповідає ринковим реаліям, і рівню обслуговування/карток.
klug написав:А якщо гасити борг за кредиткою овер 100к - це теж обов'язкове рандеву з фін. шмоном тут, як і при заведенні на дебетову/поточний? Жабоїди провокують...
Чому обов'язкове? пів року гашусь більше 100К чи воно потім наздожене?
novichok написав:З лютого минулого року ліміт 200к. При одному з погашень був дзвінок з фінмону, частину кред ліміту гасив тоді СЕПом з ізі 10 підходів по 9к, задовольнилися усними поясненнями. Після цього гашусь 4-5 СЕПнадходженнями, поки тихо.
1. Загасив 4.8 СЕПом 56т і 5.8 у відділенні під 244т. Лише усне питання про джерела із запевненням, що більше питань не буде і довелося почекати хв.15 поки нач.від. проб'є дозвіл і оформить ордер.
2. Якщо купити в Дії в пт з 16-17 год. або на вихідних, то є впевненість, що раніше пн не спишуть? Минулого міс списання було в дні купівель, але то в робочі середдення