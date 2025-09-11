Спробуйте через Чат у заст-ку замовити пдф-ку на закриття - два пушика і всьоо.
Буває, що треба вмовити сапорт, але с Персом це точно прокативало
Додано: П'ят 08 сер, 2025 21:25
Додано: Суб 09 сер, 2025 09:03
всі зміни по тарифах
читайте, запам'ятовуйте і нічого не додумуйте про смс, абонплату і т.д.
Додано: Чет 11 вер, 2025 05:22
С местной є-підримки только p2p?
а через Newcard внутрибанк и с неё уже СЭПом наружу без комиссии выйдет?
Додано: Чет 11 вер, 2025 07:20
Если верить тарифам, то уже больше недели, как за исходящий СЭП в другой банк с NEW Card комис не менее 2 грн. А вот с еПидтримки якобы осталась в этом плане шара (хотя подозреваю, что это им лень было новый PDF для полузакрытого продукта выпускать, а на самом деле тоже возьмут). Где написано, что с неё СЭП нельзя?
