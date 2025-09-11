emeta написав:С местной є-підримки только p2p? а через Newcard внутрибанк и с неё уже СЭПом наружу без комиссии выйдет?
Если верить тарифам, то уже больше недели, как за исходящий СЭП в другой банк с NEW Card комис не менее 2 грн. А вот с еПидтримки якобы осталась в этом плане шара (хотя подозреваю, что это им лень было новый PDF для полузакрытого продукта выпускать, а на самом деле тоже возьмут). Где написано, что с неё СЭП нельзя?
Как понять осталась? Раньше можно было только p2p Может что-то изменилось, но поддержка всё также уверяет, что СЭПов с є-підримки нет