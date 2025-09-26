в касі можна і через NFC з віртуальної картки і з рахунку.
Ліміт на добу: 50 тис на кожну операцію, тобто можна 50 з картки + 50 з рахунку.
Додано: Сер 17 вер, 2025 11:31
Додано: Сер 17 вер, 2025 13:08
Додано: Чет 18 вер, 2025 13:03
Додано: П'ят 26 вер, 2025 22:07
новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
