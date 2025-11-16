RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 681682683684

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

ПУМБ 3.3 5 81
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
10
2- Погане. Некомпетентне.
17%
14
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
31%
25
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
22%
18
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 11:23

PUMB, а для чого в застос-ку ота гіфка з тортиком?
Банка може дає +7% на депо якесь, чи кешбек 7% за транскордоний переказ?
У мене от тільки цукор до 7.0 піднявся.
Записався терміново до ендокринолога.
І це вся така "святкова" аХтивнісь від банку :roll:
5
1
1
12
Повідомлення Додано: Нед 16 лис, 2025 12:37

Amethyst
Вітаємо! Дякуємо, що поділилися своїми враженнями!
Ця «святкова» позначка з тортом — просто невелике привітання з днем народження застосунку, аби зробити досвід користування трохи теплішим.
Вона не впливає на функціонал, тарифи чи ваші банківські операції ❤️
