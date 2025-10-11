RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
UKRSIBBANK BNP Paribas Group

UKRSIBBANK BNP Paribas Group
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 180181182183

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

UKRSIBBANK BNP Paribas Group 3.3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
22%
5
2- Погане. Некомпетентне.
4%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
26%
6
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 11:31

  emeta написав:
  andrey291263 написав:
  moveton написав:..для готівки треба знайти банкомат з NFC або зняти у касі.


готівка у каcі теж тільки через NFC з картки?
Чи можна з разунку зняти якось?

в касі можна і через NFC з віртуальної картки і з рахунку.
Ліміт на добу: 50 тис на кожну операцію, тобто можна 50 з картки + 50 з рахунку.
andrey291263
 
Повідомлень: 16
З нами з: 28.04.21
Подякував: 3 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 вер, 2025 13:08

  andrey291263 написав:в касі можна і через NFC з віртуальної картки і з рахунку.
Ліміт на добу: 50 тис на кожну операцію, тобто можна 50 з картки + 50 з рахунку.


пинал их в отделении, говорят, мол не видим счёт
можем только с карты снять NFC ((
emeta
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 19.03.09
Подякував: 172 раз.
Подякували: 239 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 13:03

  emeta написав: в отделении, говорят, мол не видим счёт
((

бо рахунок відкритий не в їхньому відділенні.
Тут ще кінець минулого сторіччя.
flysoulfly
 
Повідомлень: 6000
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1912 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 26 вер, 2025 22:07

новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.
mogicanin1986
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 00:56

mogicanin1986 Відповів на іншій гілці
Вадимка
 
Повідомлень: 470
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 27 вер, 2025 10:14

  mogicanin1986 написав:новому додатку Укрсиба а також в веб версії неможливо підняти ліміт на інтернет платежі на добу більше ніж на 15 тисяч, щоб заДіяти.Читав на форумі банка що для підняття ліміту треба звернутися в підтримку банку. Чи буде співробітник банку питати для чого треба підняти ліміт наприклад до 40 тисяч грн на добу, якщо питає що краще відповісти? Може хтось з таким стикався, в додатках інших банків не стикався з такою проблемою.Заздалегідь дякую.

В старому додатку теж неможливо. Тільки дзвонити. Питати не будуть.
Ferlakur
 
Повідомлень: 4450
З нами з: 14.10.08
Подякував: 323 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 00:09

А скажіть хто в курсі. В старому додатку код підтвердження платежу приходить у вигляді push прямо в додаток, ще й автоматично підставляється. Спробував поставити новий додаток, і код звідти приходив виключно на телефон (який взагалі в іншому пристрої). Це налаштовується, або може само з часом стане як було, якщо старий додаток видалити? Чи тепер тільки на телефон? Це незручно, хоча я розумію, що це більш безпечно, але мене старий варіант влаштовує більше.
M-Audio
 
Повідомлень: 3449
З нами з: 23.03.11
Подякував: 638 раз.
Подякували: 508 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Нед 28 вер, 2025 12:30

  M-Audio написав:А скажіть хто в курсі. В старому додатку код підтвердження платежу приходить у вигляді push прямо в додаток, ще й автоматично підставляється. Спробував поставити новий додаток, і код звідти приходив виключно на телефон (який взагалі в іншому пристрої). Це налаштовується, або може само з часом стане як було, якщо старий додаток видалити? Чи тепер тільки на телефон? Це незручно, хоча я розумію, що це більш безпечно, але мене старий варіант влаштовує більше.

В мене фінномера теж на окремому телефоні, але в новому додатку коди з підтвердженням самі автоматом вставляються, я тільки підтверджую
mogicanin1986
 
Повідомлень: 349
З нами з: 06.12.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 11 жов, 2025 23:37

Маю ще з "тих" часів нюшку. Закінчується термін дії. От думаю чи є сенс перевипускати. Чи закрити рахунок.
Як думаєте - який профіль використання її ще можливий? Чи злазити?
alibob
 
Повідомлень: 722
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 180181182183
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: moveton, wolt450, ВIВ і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.